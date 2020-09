Al ristorante pizzeria 2 Laghi di Lazise, la Pop Crak Band e le Anime Nere

Dopo la conclusione di Verona Beat in Tour, il promoter Giò Zampieri non dorme sugli allori e inaugura venerdì 02 ottobre alle 20.30 la stagione autunnale al ristorante pizzeria 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise, con Pop Crak Band e Anime Nere. Le cene beat allieteranno poi tutti i venerdì, o i sabati di ogni fine settimana, spostandosi tra Lazise, Verona e altre località.

La Pop Crak Band consta dei fratelli Maurizio (voce e chitarra) e Patrizio Bello (tastiere), Adolfo Bonati (batteria), Pavel Ivanov (chitarra) e Nicola Vesentini (basso).

Le Anime nere sono Massimo (chitarra e voce) e Tommaso (tastiere) Toffolutti, Daniele Molinaroli (basso), Roberto Pilon (chitarra) e Lino Casto (batteria).