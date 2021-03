Torna Verona Antiquaria, al profumo di mimosa per un’edizione dedicata alle donne

Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato che si terrà domenica 7 Marzo nel quartiere di San Zeno, dedica questa edizione alle donne. Per l’occasione, infatti, sui canali social di Verona Antiquaria sono state protagoniste tre delle donne che, con la loro personalità, hanno segnato la storia della città scaligera: Anna da Schio Serego Alighieri, nobildonna intellettuale che amava ammirare la magnificenza della Basilica di San Zeno al chiarore di luna, Silvia Curtoni Verza, nobile poetessa promotrice della cultura e della letteratura e Claudia Marcellina, soprannominata “l’imprenditrice dei mattoni”. Il racconto è stato possibile grazie alla collaborazione con "Donne nella Storia di Verona", un progetto che si pone l’obiettivo di tracciare un percorso inedito nella storia della Città, attraverso la narrazione di personalità femminili e delle loro vicende.

Verona antiquaria 2021

Tra i banchi di Verona Antiquaria, come di consueto, una ricca proposta di libri, vinili, stampe, accessori, abiti, opere d’arte e oggetti d’arredo dal fascino retrò: un’occasione imperdibile non solo per gli appassionati ma anche chi desidera trascorrere una domenica diversa, facendo un tuffo nel passato. «Con la primavera alle porte, il clima più mite ci offre un’occasione di trascorrere una domenica piacevole in città, all’aperto e in sicurezza. - dichiara l’Assessore Nicolò Zavarise -Un’opportunità per i cittadini ma anche per le attività commerciali e imprenditoriali che, con la bella stagione in arrivo, speriamo possano ritornare a lavorare con più serenità e fiducia, sempre nel rispetto delle normative vigenti e delle precauzioni».

Come in tutte le precedenti edizioni, la manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Gli accessi saranno controllati al fine di evitare assembramenti e verranno monitorati da addetti alla sicurezza in corrispondenza dei varchi di ingresso all’area mercatale. I varchi di entrata e uscita saranno separati per garantire un maggior distanziamento. Sarà inoltre obbligatorio per tutti indossare sempre la mascherina e prestare attenzione all’igiene delle mani.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: www.veronantiquaria.it

Tel. + 39 334 94 54 883

Mail: info@retrobottegalab.it