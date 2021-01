Verona Antiquaria il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

È tutto pronto per la prima edizione del 2021 del mercato dell’antiquariato! Domenica 17 gennaio torna l’appuntamento con la magia del passato in piazza San Zeno. Verona Antiquaria vi aspetta con i suoi fantastici oggetti unici ed originali! Verona Antiquaria è il nuovo mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage, ogni prima domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 18 (ore 17 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo) nel quartiere di San Zeno a Verona.

Ogni prima domenica del mese un tema diverso, ma non solo: eventi collaterali tematici e spettacoli…anche per i più piccoli, che attualmente sono sospesi. Il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia modiale da Covid-19 impone anche alla nostra organizzazione di mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare assembramenti e ridurre il rischio del contagio all’interno dell’area mercatale.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/