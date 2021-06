A San Zeno c'è il mercatino di Verona Antiquaria per un viaggio tra passato e presente

Come di consueto, la prima domenica del mese, il 6 giugno, ritorna nel quartiere di San Zeno, Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage: l’occasione perfetta per riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. L’edizione di questo mese, viste le progressive riaperture che stanno portando ad una nuova normalità è dedicata al viaggio, alla voglia di esplorare nuovi luoghi e scoprire nuovi scorci nascosti delle città. Verona Antiquaria, vuole essere un’occasione per poter partire con la mente e ritornare indietro, nel passato, alla riscoperta degli oggetti della tradizione, custodi di ricordi.

Verona antiquaria - mappamondo

Sui social di Verona Antiquaria, ospite del mese Verona Marathon Team con il presidente Francesco Pisciotta e il Coach Claudio Arduini che hanno parlato del loro legame con lo storico quartiere. Verona Marathon Hub, la loro sede operativa è un luogo pensato per i runner neofiti con l’obiettivo di farli avvicinare al mondo della corsa in modo consapevole e in sicurezza, aiutandoli a mantenere uno stile di vita più sano e dinamico con corsi specializzati e consigli tecnici. Verona Marathon Team, a pochi passi da San Zeno, sarà presente anche a Mura Festival (Bastione di San Bernardino – Circonvallazione Maroncelli) con diversi incontri dedicati sia ai runner neofiti che a quelli un po’ più esperti.

«L’avvicinarsi della zona bianca deve farci sperare in una ripresa significativa del commercio, che in questi mesi, come tanti altri settori è stato fortemente colpito dagli effetti della pandemia. – dichiara l’Assessore Nicolò Zavarise – Verona Antiquaria è un’opportunità per coinvolgere e sostenere le realtà presenti nel quartiere di San Zeno dopo un anno difficile. La scorsa edizione ha dimostrato, ancora una volta, la possibilità concreta di svolgere un evento all’aria aperta nel rispetto delle regole previste e in serenità. La collaborazione di tutti i partecipanti, espositori, visitatori, organizzatori, Polizia Municipale e CSA Security, nel mantenere un comportamento adeguato nel rispetto delle regole a tutela della salute pubblica, ha dimostrato che è possibile realizzare degli eventi in serenità».

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Anche per questa edizione il numero degli steward presenti all’interno del mercato e nei varchi di ingresso sarà raddoppiato, inoltre, per agevolare il flusso, l’ingresso ai varchi sarà controllato al fine di evitate assembramenti. Sarà inoltre richiesto a tutti di indossare sempre la mascherina e di prestare attenzione all’igiene delle mani. Gli addetti alla sicurezza avranno il compito di aiutare espositori e avventori a tenere un comportamento adeguato, nel rispetto della normativa prevista.

In occasione dell’appuntamento con Verona Antiquaria il parcheggio in piazza Corrubio sarà aperto con tariffe agevolate. L’Associazione Retròbottega invita i visitatori a usufruire dei parcheggi presenti nei pressi dell’area mercatale, occupando correttamente gli stalli di sosta, per il mantenimento di una buona viabilità del quartiere e nel rispetto dei cittadini residenti.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria.

