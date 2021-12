Con il nuovo anno torna a San Zeno "Verona Antiquaria", l'imperdibile mercatino di Retròbottega

Inizia un nuovo anno e anche per Verona Antiquaria comincia una nuova fase di vita, domenica 2 gennaio 2022, dopo l’interruzione per i mesi di novembre e dicembre 2020, con un rinnovato entusiasmo, per un progetto che dal 2014, su gestione dell’associazione Retròbottega, ogni prima domenica del mese, porta nel quartiere di San Zeno più di 260 espositori e svariate migliaia di visitatori, appassionati di arte e bellezza.

Il progetto Verona Antiquaria, nel corso degli anni, ha creato occasioni culturali con un'infinità di artisti e sostenuto il lavoro del comparto artistico culturale e musicale di Verona e non solo. Tantissime le ore di musica, di letteratura, per grandi e piccoli, di incontri e rassegne, sempre coinvolgendo i commercianti del quartiere in attività tematiche, alternando momenti di arte e spettacolo. Un’energia che non è mancata nel periodo buio appena trascorso durante i mesi difficili di lockdown, dove sono state messe in campo tutte le forze, sia fisiche che economiche, per dare continuità e speranza agli operatori del mercato, ai commercianti e ai cittadini veronesi, con procedure di sicurezza e in ottica di contenimento del Covid.

Proprio con questa energia si riparte quindi domenica 2 gennaio, con un’occasione unica di riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. Ogni domenica infatti gli stand presenti in piazza offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro. Un appuntamento rivolto non solo ai collezionisti più esperti ma che riesce ad attirare anche un pubblico più allargato, incuriosito dalla magia e dal fascino del passato.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Per agevolare il flusso, l’ingresso ai varchi sarà controllato al fine di evitate assembramenti. Sarà inoltre richiesto a tutti di indossare sempre la mascherina e di prestare attenzione all’igiene delle mani. Gli addetti alla sicurezza avranno il compito di aiutare espositori e avventori a tenere un comportamento adeguato, nel rispetto della normativa prevista. L’accesso al mercato è regolamentato dalle norme vigenti in materia di prevenzione da contagio Covid-19.

L’Associazione Retròbottega invita i visitatori a usufruire dei parcheggi presenti nei pressi dell’area mercatale, occupando correttamente gli stalli di sosta, per il mantenimento di una buona viabilità del quartiere e nel rispetto dei cittadini residenti.

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Info al pubblico: