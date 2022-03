A San Zeno tona il fantastico mercatino di Verona Antiquaria: grande protagonista il vinile

Torna per la prima domenica del mese, 6 marzo, nel quartiere di San Zeno l’appuntamento con Verona Antiquaria, il mercato dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. Tante le sorprese per questa edizione dal sapore retrò: libri, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte.

Protagonista dell’edizione sarà il vinile come oggetto iconico e dal sapore un po’ vintage ma anche estremamente contemporaneo perché di grande ripresa nel mercato di oggi. Il vinile è un tesoro davvero prezioso per Paolo Martini, produttore musicale e dj che a partire da questa edizione sarà presente a Verona Antiquaria con una selezione speciale di alcuni pezzi, facenti parte della sua personale collezione, che conta circa 20.000 unità.

Una passione nata da molto lontano per lui, fin da quando da giovane ha cominciato a seguire la disco music: «Lì ho cominciato a farmi comprare i primi vinili, prima i 45 giri, poi i dischi mix. A quel punto, a metà anni ’70, ho anche iniziato a lavorare come deejay e così la mia collezione di vinili è aumentata sempre di più» racconta Martini. «Una passione che si traduce sicuramente nell’avere consapevolezza che i vinili saranno sempre oggetti da ammirare e che il fatto stesso di ascoltarli sul giradischi sia una sorta di rito. A differenza della musica digitale che, seppur più economica, è molto “fredda”. Il fascino del vinile è intramontabile e per questo mi aspetto molto interesse da parte del pubblico a Verona Antiquaria».

Una passione per la musica per Martini che ha sposato il genere della musica house. «L’ho scoperta ad Ibiza alla fine degli anni ‘80, durante una vacanza con mia moglie, un genere meraviglioso che poi ho sposato e portato avanti fino ad oggi» conclude.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Sarà obbligatorio per tutti indossare sempre la mascherina e prestare attenzione all’igiene delle mani. Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/

Paolo Martini - Comincia la sua lunga carriera suonando in diversi club storici italiani a metà degli anni ’80, iniziando a sperimentare come produttore qualche anno dopo: tra il 1998 e il 2004 il duo Bini&Martini produce hits come Dancing With You, Happiness, Burning Up, Soul Heaven (con i Pasta Boys), Disco Down, sbanca le classifiche con remix epocali tra cui Soul Providers "Rise" e accetta le richieste personali di Joey Negro, Mousse T, John Digweed per prendersi cura di loro tracce, nonché’ remixato artisti per la Defected, AM:PM, Strictly Rhythm, EMI, Peppermint Jam, Universal, Sony, Azuli, Z. Records, Nervous senza dimenticare i remix per pop stars del calibro di Jamiroquai, Kylie Minogue, Spice Girls, Backstreet Boys e Terence Trent Darby.

Alternando la sua residenza all'Alter Ego di Verona dal 1998 al 2008, ha suonato in prestigiosi clubs in Italia e all'estero tra cui Muretto, Tenax, Fluid, Echoes, Mazoom Le Plaisir, Peter Pan, Cavo Paradiso (Mykonos) Paradise@DC10 (Ibiza) Space (Ibiza) Pacha (Ibiza) Pacha (Buenos Aires) Amnesia (Ibiza), Crobar (Miami) Paradiso (Amsterdam) Egg (London) Ministry of Sound (London) 60311 (Frankfurt) D! Club (Losanne) Zig Zag (Paris) BPM Festival (Mexico) e Ritter Butzke (Berlin). Nel 2008 crea la sua label Paul's Boutique, mentre le sue produzioni e collaborazioni negli ultimi anni approdano su prestigiose labels tra cui Hot Creations, Moon Harbour, 8Bit, Get Physical, Saved, Snatch!, Emerald City, Repopulate Mars, Mother, Cecille e molte altre.