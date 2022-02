Verona Antiquaria: dov’è l’amore, l’occhio corre. Torna il mercatino dell'antiquariato e del vintage a Sa Zeno

Torna questa domenica, 6 febbraio 2022, nel quartiere di San Zeno l’appuntamento con Verona Antiquaria, il mercato dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. In occasione del mese di San Valentino, quale situazione migliore per cercare tante idee regalo per un San Valentino romantico e dal sapore retrò: libri, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte.

Un mese, quello di febbraio, che la città di Giulietta e Romeo, sente particolarmente, ricordando l’immortale storia che la penna di Shakespeare ha regalato al mondo e ha reso Verona città dell’amore. In pochi sanno però che proprio la Basilica di San Zeno, così narra la leggenda, fu teatro del giuramento eterno dei due sfortunati amanti, uniti per sempre proprio nella cripta della chiesa.

Per questo anche sui social di Verona Antiquaria, che per tutto il 2022 dedicheranno ad ogni edizione mensile un proverbio tematico ispirato al periodo dell’anno, è stato scelto l’aforisma “dov’è l’amore, l’occhio corre”, perché a Verona tutto parla d’amore.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Sarà obbligatorio per tutti indossare sempre la mascherina e prestare attenzione all’igiene delle mani.

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria.