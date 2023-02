A San Zeno appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Le storie, il collezionismo e il modernariato tornano in Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e nelle vie limitrofe, domenica 5 marzo per il secondo appuntamento dell’anno con Verona Antiquaria. Tema di questa seconda edizione della stagione 2023 è la poesia.

Il mese di marzo segna, infatti, l’arrivo della primavera e, prendendo il significato metaforico di questa stagione, intesa come una nuova fioritura, celebra la poesia come luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria e artistica suggerendo il fiorire di ogni cosa, delle speranze, dei sogni, dell’amore.

Il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage è difatti un’ottima occasione per riscoprire tesori nascosti, pezzi unici, racconti di un altro tempo, vere e proprie opere d’arte, pronte, con la loro bellezza a cogliere nuovi significati e nuova vita nel presente per far breccia nel cuore di ogni visitatore. L’appuntamento è dunque per domenica 5 marzo dalle 8 alle 17 in uno dei quartieri più suggestivi e ricchi di storia della città, la piazza di San Zeno.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/