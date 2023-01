A San Zeno appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Dopo un anno ricco di appuntamenti e scoperte, l’atmosfera vintage ritorna per il 2023 direttamente domenica 5 febbraio 2023 nelle consuete location di Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e nelle vie limitrofe. Anche per il nuovo anno Verona Antiquaria, prendendo vita in uno dei quartieri più belli della città e arricchendosi anche di eventi ed esibizioni live, si impegna a tramandare attraverso gli oggetti proposti una storia personale appagando un desiderio di unicità e ricercatezza capace di suscitare ricordi passati che, nel quotidiano, si trasformano in scintille di bellezza riscoperta.

Tema di questa prima edizione della stagione 2023 è l’amore, sentimento emblema del mese di febbraio. L’amore per la ricerca e l’autenticità. L’amore per la memoria e le tradizioni. L’amore verso tutto quello che non è convenzionale e dunque unico.

Il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage è difatti un’ottima occasione per riscoprire opere d’arte, stampe ma anche borse, accessori, abiti, mobili e complementi d’arredo ricercati, regalando ai visitatori quella inebriante emozione legata alla ricerca di qualcosa di raro e dal prezioso valore storico, oltre che estetico.

L’appuntamento per tornare a riproporre e scoprire racconti dal sapore retrò è dunque per la prima domenica di febbraio, dalle 8 alle 17. Perché le storie di tutti, quelle destinate a restare, passano anche dagli oggetti. E ogni oggetto racconta sempre una storia d’amore.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/