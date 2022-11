A San Zeno appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Da non perdere domenica 4 dicembre l’appuntamento con Verona Antiquaria, il tradizionale mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che, come da tradizione, prende vita per le piazze e le vie del quartiere di San Zeno. Domenica più di cento espositori coloreranno Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio e le vie limitrofe della luce del Natale.

Anche il quartiere di San Zeno, come tutta la città di Verona in questi giorni, sarà immerso nel clima e nell’atmosfera magica che accompagna i giorni prima del Natale. Un’edizione, quella di Verona Antiquaria di questo mese, che vuole essere un’ottima opportunità proprio per trovare idee per i doni da mettere sotto l’albero.

Domenica diventa l’occasione giusta a poche settimane dal Natale per andare alla ricerca di speciali regali, unici ed esclusivi che sapranno di certo stupire e incantare. Regali che si discostano da quelli più commerciali e spesso sempre uguali proposti dalla grande distribuzione, per dar spazio a oggetti e opere d’arte, accessori ricercati, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, mobili, complementi d’arredo, ma anche giocattoli, luci, libri e molti altri oggetti di un tempo. Per regalare non solo un oggetto ma anche la storia che lo ha accompagnato e che lo fa vivere nel tempo.

Verona Antiquaria è ormai una vera e propria tradizione per la città di Verona, che prende vita in uno dei quartieri più belli della città e che regala ai cittadini e ai visitatori una giornata ricca non solo di bancarelle e oggetti del passato, ma anche di attività, iniziative ed esibizioni live. Un evento che richiama ogni mese collezionisti e intenditori, ma anche turisti e visitatori incuriositi e attratti dal fascino e dalla magia degli oggetti di un tempo.

Il passato che si mescola al presente creando un’atmosfera nuova che fa rivivere il quartiere e fa respirare per le sue strade e piazze l’aria dei Sunday market internazionali. Una Verona che si trasforma e si popola di espositori, merce rara, artisti, musica, giochi e racconti. E che, in questa domenica di dicembre, farà immergere ancora di più Verona in un’atmosfera natalizia.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

