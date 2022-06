Torna l’appuntamento con Verona Antiquaria per un’edizione dedicata ai tesori Unesco della città: le Mura

"Un’estate vale più di dieci inverni”, ecco perché sarà imperdibile anche l’unica edizione estiva di Verona Antiquaria, prima della pausa di agosto, naturalmente prevista la prima domenica del mese, domenica 3 luglio dalle 8 alle 18. Non può mancare l’appuntamento con il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Un’occasione imperdibile per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili.

Un’edizione che prosegue l’intento di voler valorizzare il patrimonio unico e spettacolare di Verona, in particolare questo mese richiamando la vicinanza della spettacolare piazza antistante la Basilica di San Zeno, in cui le più di 300 postazioni saranno predisposte pronte a soddisfare ogni piccola curiosità dei visitatori, alle imponenti Mura Magistrali che, per la loro storia che attraversa i secoli e gli stili architettonici, hanno valso alla città scaligera il titolo di Città Patrimonio Unesco.

Mura Magistrali che, anche quest’anno, potranno essere visitabili grazie alle numerose visite guidate organizzate dalla terza edizione di Mura Festival, la rassegna di cultura, spettacolo, musica e tanto altro che, con più di 600 attività da maggio a ottobre, permette ai visitatori di tutte le età di vivere appieno un luogo così significativo per la città.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/