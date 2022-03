Verona Antiquaria a San Zeno celebra la primavera con un’edizione dedicata ai libri

Verona Antiquaria accoglie la primavera e l’arrivo della bella stagione con l’appuntamento di domenica 3 aprile, nel quartiere di San Zeno, da questo mese prolungato dalle 8 alle 18. Il mercato dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona riserverà tante sorprese per questa edizione dal sapore rétro: monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte.

Un’edizione che vede protagonista il libro, perché proprio il 22 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, data scelta simbolicamente in ricordo del giorno della morte di due scrittori pilastri della letteratura universale: Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Quale migliore occasione per tutti i visitatori per poter scoprire a Verona Antiquaria veri tesori di carta, per un prezioso regalo in vista della Pasqua.

Libri, patrimonio di rara bellezza, che il quartiere di San Zeno fa scoprire ai suoi visitatori, con speciali sorprese celate tra le sue vie, come la graziosa Liberia Farfilò, dedicata al mondo dei bambini, affacciata su Rigaste San Zeno, che la titolare Lucia, definisce «un contenitore di tante cose, belle personcine e oggetti da amare. Un grande armadio che riceve i bambini e tutti coloro che si ostinano a restar tali. L'armadio fa accedere tutti in un mondo da favola. Farfilò è un sogno condiviso».

Un legame tra il quartiere di San Zeno e i libri che si intreccia anche nelle pieghe della storia, per la missione di due grandi donne del 1800, Maddalena di Canossa e Leopoldina Naudet che, con il supporto del sapere e della cultura, hanno saputo elevare ad una condizione migliore di vita decine di ragazze povere, organizzando scuole, catechismo e assistenza proprio in quel quartiere.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Sarà obbligatorio per tutti indossare sempre la mascherina e prestare attenzione all’igiene delle mani.

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Info al pubblico:

www.veronantiquaria.it

+ 39 334 94 54 883

info@retrobottegalab.it