Torna l’appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Torna uno dei momenti più attesi dai veronesi e turisti nel quartiere più caratteristico della città di Verona: domenica 2 ottobre dalle 8 alle 18 Verona Antiquaria, appuntamento con il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage. Un’occasione imperdibile per riscoprire tesori nascosti e pensare a doni originali da regalare per momenti indimenticabili. Un appuntamento rivolto non solo ai collezionisti più esperti ma che riesce ad attirare anche un pubblico più allargato, incuriosito dalla magia e dal fascino del passato.

In questo mese, un’edizione dedicata all’autunno appena riscoperto, ai suoi frutti e ai suoi colori: più di 200 gli espositori, che offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e libri, veri e autentici tesori, in cui riscoprire racconti e leggende della città.

Proprio il chiostro di San Zeno, tra i più magnifici delle chiese veronesi, è il luogo perfetto dove fermarsi in meditazione e contemplazione della bellezza di una zona particolarmente suggestiva della città, luogo ideale per poter leggere uno di questi antichi libri, o anche una poesia di uno dei più noti letterati veronesi, Berto Barbarani, che proprio alla Basilica e al suo campanile ha dedicato la sua San Zen che ride.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/