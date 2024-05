Vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo: a giugno torna Verona Antiquaria all'insegna della musica

Domenica 2 giugno 2024 Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato: «Questo giugno, immergetevi nel mondo della musica vintage e moderna a Verona Antiquaria! Troverete una vasta selezione di strumenti musicali d'epoca e accessori che vi ispireranno a creare melodie indimenticabili sotto le stelle estive. Non perdete l'occasione di aggiungere un tocco di magia musicale al vostro mondo!».

Saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo. Il mercato è gestito dall’Associazione Retròbottega.

Nel quartiere San Zeno si svolge ogni prima domenica del mese, con esclusione del mese di agosto, il mercato dell'antiquariato e del collezionismo. I banchi sono posizionati in Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio, Piazza Pozza, Via S. Procolo, Via Lenotti, Via Porta San Zeno e Vicolo Fossetto. Il mercato rimane aperto dalle 8 alle 17 da novembre a marzo e dalle 8 alle 18 da aprile a ottobre.

Info: https://www.facebook.com/veronantiquaria

Verona Antiquaria / foto ufficio stampa Verona Antiquaria