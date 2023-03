A San Zeno appuntamento con Verona Antiquaria: il mercato dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Dopo il successo dello scorso mese, Verona Antiquaria torna ad animare Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere più autentico della città di storie, suggestioni e bellezze senza tempo. Domenica 2 aprile, dalle 8 alle 17, sarà possibile ammirare oggetti, complementi di arredo, stampe, quadri e pezzi unici di antiquariato, collezionismo e modernariato.

Un’edizione che prosegue l’intento di voler valorizzare il patrimonio unico e spettacolare di Verona prestando attenzione anche al valore intrinseco del mercato stesso. Tema di questo mese è infatti la celebrazione della Terra, in occasione dell’Earth Day che si celebra ogni anno il 22 aprile.

Aprile è, infatti, il mese della Pasqua, della primavera, della rinascita ma è anche il mese che spinge a riformulare in nostro rapporto con il Pianeta. Ripensare a quest’ultimo in un’ottica di reciproco rispetto e valorizzazione è possibile. Scegliere acquisti consapevoli e dare nuova vita a oggetti di un altro tempo, per permettere agli stessi una nuova collocazione, è uno dei modi per iniziare a pensare green.

Quello che Verona Antiquaria si impegna a fare è far conoscere la qualità e la bellezza dell’usato, educare al riuso consapevole, riqualificare la bellezza considerandola sempre un valore senza tempo. L’appuntamento è dunque per domenica 2 aprile dalle 8 alle 17 nello storico e bellissimo quartiere di San Zeno.

Informazioni e contatti

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/