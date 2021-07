Niente vacanze estive per Verona Antiquaria: il mercatino di San Zeno in edizione straordinaria d'agosto

Edizione straordinaria di Verona Antiquaria: il mercato dell’antiquariato non va in vacanza e torna in via del tutto eccezionale domenica 1 agosto, nel quartiere di San Zeno. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage è un’occasione unica per riscoprire gli oggetti del passato e piccoli tesori nascosti. Ogni domenica gli stand presenti in piazza sono più di 200 e offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro. Un appuntamento rivolto non solo ai collezionisti più esperti ma che riesce ad attirare anche un pubblico più allargato, incuriosito dalla magia e dal fascino del passato.

«Ora che la zona bianca è in vigore, il commercio che in questi mesi, come tanti altri settori è stato fortemente colpito dagli effetti della pandemia, sta finalmente riprendendo vita. – dichiara l’Assessore Nicolò Zavarise – Verona Antiquaria è un’opportunità per coinvolgere e sostenere le realtà presenti nel quartiere di San Zeno dopo un anno difficile. Le scorse edizioni hanno dimostrato, ancora una volta, la possibilità concreta di svolgere un evento all’aria aperta nel rispetto delle regole previste e in serenità. La collaborazione di tutti i partecipanti, espositori, visitatori, organizzatori, Polizia Municipale e CSA Security, nel mantenere un comportamento adeguato nel rispetto delle regole a tutela della salute pubblica, ha dimostrato che è possibile realizzare degli eventi in serenità».

A pochi passi da Piazza Corrubio, ad animare il quartiere di San Zeno in queste giornate estive, ecco che prende vita la Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival, sorvegliata da Torre Catena e protetta da un lato da Ponte Risorgimento e dall’altro da Ponte Catena. È il luogo perfetto per rilassarsi all’aria aperta in riva all’Adige, in un’atmosfera che ricorda le spiagge parigine lungo la Senna, sorseggiando dell’ottimo vino accompagnati da buona musica, prima o dopo aver fatto un tuffo nel passato tra i tesori di Verona Antiquaria.

La Spiaggetta, attiva il venerdì, sabato e domenica 18.00 alle 24.00 con un’area enoteca a cura di Tommasi Family Estates. In abbinamento all’esperienza di degustazione ci saranno anche un american bar e proposte di street food gourmet pensate per esaltare i sapori dei vini proposti in un connubio perfetto che soddisfa anche i palati più sopraffini.

Informazioni e contatti

La manifestazione si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative, a tutela di espositori e avventori. Anche per questa edizione il numero degli steward presenti all’interno del mercato e nei varchi di ingresso sarà raddoppiato, inoltre, per agevolare il flusso, l’ingresso ai varchi sarà controllato al fine di evitate assembramenti. Sarà inoltre richiesto a tutti di indossare sempre la mascherina e di prestare attenzione all’igiene delle mani. Gli addetti alla sicurezza avranno il compito di aiutare espositori e avventori a tenere un comportamento adeguato, nel rispetto della normativa prevista.

L’Associazione Retròbottega invita i visitatori a usufruire dei parcheggi presenti nei pressi dell’area mercatale, occupando correttamente gli stalli di sosta, per il mantenimento di una buona viabilità del quartiere e nel rispetto dei cittadini residenti.

Verona Antiquaria è un evento del Comune di Verona organizzato in collaborazione con l’Associazione RetròBottega.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...