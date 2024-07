Verona Agrifood Innovation Hub presenta "Metafood", i supermercati di domani

11 LUGLIO 2024: EVENTO GRATUITO E APERTO A TUTTI

“METAFOOD”: ALLA SCOPERTA DEI SUPERMERCATI DI DOMANI



Lo sapevi che Verona ospita un centro di eccellenza all'avanguardia nell'innovazione agroalimentare? Si chiama Verona Agrifood Innovation Hub (VAIH) e sta plasmando il futuro del settore attraverso corsi, eventi e iniziative che arricchiscono le competenze del tessuto industriale locale e nazionale.



Sei un imprenditore visionario, un professionista ambizioso o uno studente curioso?

Vuoi essere in prima linea nell'evoluzione di uno dei settori più strategici del Made in Italy?

Il VAIH ti offre l'opportunità di essere protagonista del cambiamento!



Tieni d’occhio le tante iniziative del VAIH e non mancare al prossimo incontro, a libero accesso.

Si parlerà di come le tecnologie più avanzate e l’Intelligenza Artificiale stanno trasformando sempre più il modo di fare spesa e il loro impatto sui supermercati del futuro!



"METAFOOD: La spesa nei supermercati del futuro"



? Quando: 11 luglio 2024, ore 18:00

? Dove: Vecomp Academy, Verona



Perché non puoi mancare:



• Impara dalle migliori aziende: ascolta i grandi leader di settore parlare di Intelligenza Artificiale nel settore.

• Incontra le startup più innovative: scopri come Olivia, Ammagamma parte di Accenture e Xnext stanno rivoluzionando l'agroalimentare con tecnologie all'avanguardia volte a migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la qualità dei prodotti.

• Espandi il tuo network: entra in contatto con professionisti, studenti e imprenditori che condividono con te la passione per l'innovazione.



Non perdere questa occasione unica di essere parte del cambiamento!

Non aspettare, i posti sono limitati!



Per ulteriori informazioni e per iscriverti all’evento, visita il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-metafood-la-spesa-nei-supermercati-del-futuro-938586737197?aff=admirabilia