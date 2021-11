Lo spettacolo “Verona 84/85” in scena per la rassegna Teatro nei Quartieri

Proseguono gli appuntamenti per il Teatro nei Quartieri, l’iniziativa pensata e voluta dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona per portare il teatro in mezzo alla gente, nei quartieri e nelle periferie. Il quinto appuntamento è per venerdì 26 novembre alle ore 20.30 con “Verona 84/85”, con Ermanno Regattieri e Andrea De Manicor di Matteo Fontana, all’Auditorium Gran Guardia, in piazza Bra a Verona.

Uno spettacolo che racconta il Campionato di calcio 84/85 e con esso uno sguardo alla realtà sociale dell’epoca, tra aneddoti, gag e vecchi ricordi, con un finale forte e inatteso.

Come di consueto gli spettacoli di Teatro nei Quartieri sono a ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, previa prenotazione utilizzando il sistema sul sito www.ilteatroneiquartieri.it.

