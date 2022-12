A La Veranda del Color di Bardolino, in occasione dell'apertura invernale, un percorso inedito per chi ama o vuole scoprire il fine dining. Con la formula "La Veranda at an Exhibition", l'esperienza gastronomica di pregio si tradurrà in tre diversi momenti, vissuti in tre diverse location.

In apertura, gusterete le Amouse Bouche ne La Cantina del Gusto: uno spazio dedicato alle migliori etichette nazionali e internazionali, dove potrete scoprire i segreti della produzione dei vini esposti e scegliere se accompagnare il pranzo o la cena con qualche vino di pregio. Le portate principali saranno poi servite nella Veranda del Color, un ristorante interamente in vetro dall'animo contemporaneo, dove sarà forte la sensazione di cenare o pranzare a cielo aperto. L'ultimo momento, dedicato alla Piccola Pasticceria servita in chiusura, avrà luogo al Blu Bar - il regno di cocktail e distillati del Color Hotel.

Web: https://winter.laverandadelcolor.com/.