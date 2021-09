La vera storia di Romeo e Giulietta: un tour guidato a Verona

Pensi che Giulietta e Romeo sia solo una leggenda? Alla fine di questo tour avrai più dubbi che certezze. Visita guidata tra i monumenti, vicoli e vicoletti di Verona per cercare di ricostruire la genesi della più famosa storia d'amore. Intrighi, amori negati, battaglie, invettive, furti letterari e molto altro in un racconto avvincente come un libro giallo.

Durata: 2 ore

L'11 settembre 2021 alle ore 17

Informazioni e contatti

La visita si svolgerà tutta esternamente, ai partecipanti non è quindi richiesto il green pass.

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/vera-storia-giulietta-romeo/.

