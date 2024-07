Il Why not blu Tour di Venturo fa tappa a Verona sulle Torricelle

Non si ferma l’onda blu di Venturo Aperitivo Mediterraneo - il nuovo liquore base per l’aperitivo creato dal team innovation di Diageo e ispirato alla bellezza e all’eleganza dei profumi e dei sapori delle coste del Mediterraneo – e si prepara a tingere di blu i migliori cocktail bar italiani con il suo Why not blu Tour. Un ricco programma di attività esperienziali che da nord a sud dello stivale porteranno i consumatori alla scoperta della Blu Hour Venturo: il momento di passaggio dal tramonto alla notte che diventa metafora del nuovo twist che il brand vuole dare al momento dell’aperitivo guardando oltre i classici e storici ‘rossi e arancioni’ per scoprire l’inaspettato blu di VENTURO Aperitivo Mediterraneo.

Nel segno del peculiare color turchese del liquido, nato dall’incontro di limoni italiani, sale marino, rosmarino e camomilla blu, il Why not blu Tour toccherà da luglio a settembre i locali più cool delle coste e delle città italiane con visibilità dedicate per ricreare le eleganti VILLE VENTURO, luoghi d’ispirazione dove vivere tutto il Mediterranean Escapism del brand, raggiungendo più di 70.000 consumatori.

Da Milano a Catania passando per Roma e Taormina, esperienze multisensoriali trasformeranno il più italiano dei riti sociali in un momento di convivialità e gusto con una drink list dedicata che racconterà la versatilità di Venturo a partire da un’icona dell’aperitivo: lo Spritz. Rivisitato in una semplice ricetta 1:1:1 il nuovo Venturo Spritz mescola 50ml di VENTURO, 50ml di Vino frizzante Brut e 50ml di Soda con abbondante ghiaccio in un perfect serve proposto in un calice da vino con una crosta di sale marino su metà bordo per consentire l’assaggio con o senza sapidità aggiunta.

La tappa veronese del Why not blu tour si svolgerà il 25 luglio presso il Tennis Club Torricelle di Verona. Per informazioni su Venturo Aperitivo Mediterraneo visita il sito www.venturoaperitivo.com e la pagina Instagram @venturoaperitivo.

Venturo : Photoshoot 2024 foto via ufficio stampa