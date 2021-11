Veneto: Spettacoli di Mistero: il programma degli appuntamenti fino al 7 novembre 2021

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare. Nasce così “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Un calendario con centinaia di appuntamenti in programma, che proseguirà in tutta la regione fino al 4 dicembre, con eventi dedicati a grandi e piccini. E per chi, nelle fredde serate autunnali, preferisce rimanere comodamente sul proprio divano? Niente Paura! Con Roberto Popi Frison e il suo Almanacco del Mistero le occulte leggende del Veneto vi raggiungono anche on-line e direttamente a domicilio…

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, per tutti gli eventi in presenza è richiesta la prenotazione, il green pass da esibire il giorno dell’evento, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherina.

VERONA

venerdì 5 novembre 2021

Consorzio Pro Loco Basso Veronese - Castello di Bevilacqua (VR), ore 19

Vanno e vengono in quel di Bevilacqua - Rappresentazione teatrale, visite guidate, musica e cantastorie

Domenica 7 novembre 2021

Pro Loco Monteforte d'Alpone - Chiesa di Sant'Antonio a Monteforte d’Alpone (VR), ore 15

La leggenda de la Baga - Percorsi guidati, rappresentazione teatrale (in caso di maltempo si terrà domenica 14 novembre)

ON-LINE

Venerdì 5 novembre 2021

Almanacco del Mistero – Diretta Facebook su VENETO SPETTACOLI DI MISTERO, ore 21.00

Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana. La puntata del 5 novembre si aprirà con un ospite speciale: Alessandro Norsa, psicologo, psicoterapeuta ed etnografo, con il quale Popi Frison si addentrerà nel culto dei morti, partendo dall'uomo primitivo fino ad arrivare alla festa di Ognissanti. Ma l’Almanacco del Mistero sarà anche in collegamento con il Castello di Bevilacqua (VR) per “rubare” in diretta qualche frammento dell’evento organizzato dalla Pro Loco Basso Veronese. Come consuetudine, molti i testimonial che animeranno la diretta dalle diverse province del Veneto: da Quarto d'Altino arriverà l’antica leggenda legata al boschetto della via Augusta, Padova porterà gli spettatori alla scoperta delle voci misteriose di Casa Carmeli, Rovigo tenterà di cogliere i movimenti dei fantasmi che abitano Torre Donà… ma ci sarà spazio anche per storie oscure, miti e leggende delle vie di Oderzo (TV), passando poi per la provincia di Belluno e concludendo, infine, a Bassano del Grappa (VI), con la presentazione della mostra fotografica che l’artista Jobin photographer ha dedicato alle Anguane, le bellissime e mitologiche ninfe d’acqua che, con la loro regina Etele, hanno trovato dimora nella Montagna Spaccata di Recoaro.

BELLUNO

venerdì 5 novembre 2021

Pro Loco Zumellese - ex chiesa San Pietro, Borgo Valbelluna (BL), ore 20.30

Quattro ciacole al filò. Racconti Popolari, leggende e cronaca di un Veneto sconosciuto - Serata di letture e presentazione libro

Sabato 6 novembre 2021

Pro Loco Alano di Piave - Piazza Martiri e Località Vizzon a Alano di Piave (BL), ore 18.30

I can Sboldrich - Rappresentazione teatrale, visite guidate (in caso di maltempo si terrà sabato 13 novembre)

Pro Loco Monti del Sole, Sospirolo – Gron, Prà de la Melia a Sospirolo (BL), ore 15.00

Sulle peche dell'Om Selvarech - Passeggiata guidata (in caso di maltempo si terrà sabato 13 novembre)

Sulle peche dell'Om Selvarech - Passeggiata guidata (in caso di maltempo si terrà sabato 13 novembre)

Domenica 7 novembre 2021

Pro Loco Valle di Cadore – Caralte, ore 9:00

I misteri di Valle di Cadore…viaggio tra leggende e tradizioni - Serate di racconto

PADOVA

Sabato 6 novembre 2021

Pro Loco Pisani Stra - Hotel Sheraton a Padova (PD), ore 19.30

I misteri di Giacomo Casanova - Rappresentazione teatrale e cena

ROVIGO

Sabato 6 novembre 2021

UNPLI Rovigo - Rovigo Torre Donà, ore 17.00 e 18.30

Presenze all’ombra del mastio - Visite guidate

TREVISO

Sabato 6 novembre 2021

Pro Loco Ormelle - Tempio di Ormelle (TV), ore 20.45

“I Templari... Sette Secoli di Mistero” . Visite guidate

UNPLI Treviso - Centro storico di Castelfranco Veneto (TV) c/o Ufficio IAT, ore 15.00

Enigmi e misteri all'ombra del Semitecolo - percorsi guidati

Enigmi e misteri all'ombra del Semitecolo - percorsi guidati

UNPLI Treviso - Centro storico di Conegliano (TV) c/o Ufficio IAT, ore 17.00

Conegliano misteriosa - Visite guidate

Conegliano misteriosa - Visite guidate

UNPLI Treviso - Centro storico di Oderzo (TV) c/o Ufficio IAT, ore 15.00

Oderzo: misteri, miti e leggende -Visite guidate

Oderzo: misteri, miti e leggende -Visite guidate

-Visite guidate Pro Loco Tarvisium di Treviso - Cimitero monumentale di Treviso, ore 16.00 e 18.00

Alla scoperta dei personaggi nel vecchio Lazzaretto - visita guidata

Pro Loco Crespano e Ass. Salvatica - Giardino Astego, Crespano del Grappa (TV), ore 15.30

Gli alberi fatati e misteri nel Giardino Astego - Visita guidata

Gli alberi fatati e misteri nel Giardino Astego - Visita guidata

Domenica 7 novembre 2021

Pro Loco di Asolo - Centro storico di Asolo (TV) c/o Loggia della Ragione, ore 15.00

Asolo Mistica - Visite guidate

- Visite guidate Pro Loco Tarvisium di Treviso - Cimitero monumentale di Treviso, ore 16.00 e 18.00

Alla scoperta dei personaggi nel vecchio Lazzaretto - visita guidata, intrattenimento musicale e aperitivo

VENEZIA

Sabato 6 novembre 2021

Pro Loco Quarto d'Altino - Piazza San Michele a Quarto d’Altino (VE), ore 18.00

La Tomba solitaria - Visita guidata, rappresentazione teatrale

Domenica 7 novembre 2021

Pro Loco Noale - Palazzo della Loggia di Noale (VE), ore 15.00

Caccia al tesoro nella Noale dei Misteri - Rappresentazione teatrale, giochi per bambini, visite guidate (in caso di maltempo si terrà domenica 14 novembre)

VICENZA

Sabato 6 novembre 2021

Pro Loco Sandrigo - P.za SS. Filippo e Giacomo a Sandrigo (VI), ore 17.15

Il bosco misterioso - Percorsi guidati, serate di racconti, intrattenimento per bambini, cantastorie

Domenica 7 novembre 2021

Pro Loco Sandrigo (VI) - Bosco di Pianura, sorgenti del fiume Tesina a Sandrigo, ore 18.00

Il bosco misterioso - Percorsi guidati, serate di racconti, intrattenimento per bambini, cantastorie

Dal 7 al 14 novembre

Libreria Caffè Cuore d'Inchiostro - Barchessa della Villa Cà Rezzonico a Bassano del Grappa (VI)

Omaggio alle Anguane - Mostra fotografica. Orari libreria: 8:30 – 12:30; 16:00 – 20:00. Lunedì chiuso.

Calendario completo su www.spettacolidimistero.it