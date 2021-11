Veneto Spettacoli di Mistero: tutti i nuovi appuntamenti in programma nel fine settimana veronese

Prezzo non disponibile

Riscoprire il senso di appartenenza alla comunità attraverso racconti e luoghi misteriosi della Regione. Ecco il menù di Veneto Spettacoli di Mistero, la rassegna promossa da Regione del Veneto e UNPLI Veneto che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Una rassegna che prosegue con tanti appuntamenti, per offrire momenti di divertimento e svago a tutta la famiglia, primo fra tutti L’Almanacco del Mistero, diretta Facebook sulla pagina Veneto Spettacoli di Mistero in onda tutti i venerdì alla 21. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison, la rubrica - oltre a ricordare tutti gli appuntamenti della settimana - riscopre il Veneto attraverso storie, leggende aneddoti e proverbi locali raccontati da tanti ospiti collegati in diretta.

Un modo originale e molto divertente per valorizzare ancora di più la grande tradizione culturale del Veneto, servita direttamente a domicilio…

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI A VERONA– dal 12 al 14 novembre 2021

ON-LINE - Venerdì 12 novembre 2021 Almanacco del Mistero – Diretta Facebook su VENETO SPETTACOLI DI MISTERO, ore 21. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana. La puntata del 12 novembre si aprirà con il saluto di Piera Vibbani, direttrice tecnica di Spettacoli di Mistero; da Noale (VE) Helenio Scotton presenterà la mostra IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA MASCHERA TRA MISTERO E FINZIONE.

Da Canaro (RO), Clara Ghirelli racconterà l’origine dello spettacolo teatrale LA ROSSA DELL’OLMO. Il giro del Veneto proseguirà con la diretta da Saonara (PD) dove Elena Annovazzi illustrerà IDOLI E SUGGESTIONI NEL GIARDINO DI VILLA VALMARANA. Il tour farà quindi tappa a Treviso, per scoprire insieme alla Guida Turisti Ilenia Cenini i MISTERI VENEZIANI NEL CENTRO CITTÀ. Si arriverà quindi a Montorso Vicentino (VI), per incontrare – forse - IL FANTASMA DEL CONTE LUIGI DA PORTO. Spazio poi a Mel (BL) dove si andrà alla scoperta del MISTERO AL BORGO per concludere il tour a Isola della Scala (VR) con i SUSSURRI DEI FANTASMI che si possono ascoltare nei pressi dell'antica ruota del mulino

VERONA

Venerdì 12 novembre 2021

Pro Loco Legnago - Teatro Museo Archeologico di Legnago (VR), ore 20.45

L'assassinio di Corrado occhi di cane - Rappresentazione teatrale, stand enogastronomici e prodotti tipici, visite guidate

Sabato 13 novembre 2021

Pro Loco Isola della Scala - Mulino di Pellegrina a Isola della Scala (VR), ore 20

I sussurri di fantasmi: la ruota maledetta - Visita guidata

Sabato 13 novembre 2021

Castello di Bevilacqua e Ghost Huntes Padova – Castello di Bevilacqua (VR), ore 18.30

Cena con i fantasmi - Visita guidata, cena a tema

Domenica 14 novembre 2021

Pro Loco Isola della Scala - Mulino della Pellegrina a Isola della Scala (VR), ore 18

I sussurri di fantasmi: la ruota maledetta - Visita guidata

Informazioni e contatti

In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, per tutti gli eventi in presenza è richiesta la prenotazione, il green pass da esibire il giorno dell’evento, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherina.

Calendario completo su www.spettacolidimistero.it