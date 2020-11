"Veneto, spettacoli di mistero": il programma dei prossimi eventi durante il weekend

"Veneto, spettacoli di mistero" prosegue anche questa settimana con appuntamenti imperdibili sia in presenza nelle varie province della Regione, sia online con dirette speciali ed eventi sempre disponibili. Di seguito il programma completo della fortunata rassegna davvero tutta da scoprire.

EVENTI IN PRESENZA

TREVISO

CASTELFRANCO VENETO - Sabato 21 novembre, ore 14.30 e ore 15 “Castelfranco Misteriosa” - visita guidata

La storia di Castelfranco è costellata da misteriose storie d’amore che hanno coinvolto anche uno dei più illustri maestri del Rinascimento e la sua amata: Giorgione e la bella Cecilia. Sicuri di conoscere tutte le sfaccettature di questo legame e delle passioni ferventi in città? Per saperlo non resta che partire alla scoperta di nuovi ed entusiasmanti racconti e, chissà, magari trovare la misteriosa e nascosta fonte dell’amore eterno...!

PADOVA

PADOVA – Sabato 21 novembre, ore 16 “Leggende e racconti della Padova sotterranea” - visita guidata

Una visita in esclusiva alla scoperta di affascinanti luoghi sotterranei che permetteranno di far luce sulle complesse vicende storiche e costruttive della chiesa di Santa Sofia e del Palazzo della Ragione, vicende poco note che porteranno il pubblico a conoscere una Padova “tutta da scoprire”.

Info e prenotazioni: info@immaginarte.org – 366 2017338. In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-covid, è obbligatoria la prenotazione al tour e, il giorno dell’evento, il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine.

ONLINE

PAGINA FB SPETTACOLI DI MISTERO - L’ALMANACCO DEL MISTERO

In diretta tuti i giorni alle 21. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison ogni sera la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana.

PRO LOCO SOSPIROLO – diretta streaming. Sabato 21/11, ore 20.45 “Aspettando le Premiazioni del Concorso letterario Sospirolo tra leggende e misteri”

In diretta su piattaforma GoToMeeting si terrà l’evento dal titolo “Aspettando le Premiazioni del Concorso letterario Sospirolo tra leggende e misteri”, si terrà sabato 21 novembre alle 20,45 in streaming e aperto a tutti. Un excursus sui temi delle prime dieci edizioni del fortunato premio con lettura musicata di alcuni racconti finalisti delle scorse edizioni, sinora mai letti, a cura di Cristina Gianni e Davide De Bona. Alba Barattin si soffermerà sui temi proposti agli amanti delle belle storie, dalla prima edizione dedicata al guerriero longobardo di Moldoi sino alla nuova dedicata ai mestieri artigiani (le cui premiazioni, previste questo mese, sono state rimandate alla primavera 2021); conduce Federico Brancaleone.

L’evento è ad accesso libero al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/386738405

EVENTI SEMPRE A DISPOSIZIONE SUL SITO

Tutti gli eventi on-line delle scorse settimane, comprese le puntate dell’Almanacco del Mistero, sono a disposizione sul sito della rassegna www.spettacolidimistero.it Di seguito l’elenco per provincia:

BELLUNO

PRO LOCO SEDICO - La Sorgente Perduta di Marino d’Isep

Presentazione on-line del libro dell’autore sedicense Marino D’Isep “Ogni suo desiderio: venticinque racconti”, tra i quali “La Sorgente perduta”. Un autore “anomalo”, Marino D’Isep, un operaio con la passione della lettura e della scrittura, capace di costruirsi uno stile personale di grande efficacia. Con i suoi venticinque racconti, D’Isep propone una galleria di personaggi e situazioni straordinaria: tra questi, “La Sorgente perduta” ambientato nel Canale del Mis, creando una nuova intrigante Leggenda: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/la-sorgente-perduta-di-marino-disep/

PADOVA

PRO LOCO PISANI STRA - Mistero Mix

Interviste “Speciali” e semiserie a personaggi di epoche passate su misteri che hanno coinvolto e sconvolto le nostre terre a cura del gruppo teatrale della Proloco Pisani di Stra con testi e regia di Annalisa Fracasso: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/mistero-mix/

TREVISO

PRO LOCO VITTORIO VENETO - “Palazzo Minucci De Carlo tra fascino e mistero”

Video dedicato a Palazzo Minucci De Carlo: una speciale visita guidata virtuale accompagnati nella casa- museo del famoso Giacomo Camillo De Carlo, “La spia volante”, tra singolari oggetti ricchi di curiosità, fascino e mistero: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/palazzo-minucci-de-carlo-tra-fascino-e-mistero/

PRO LOCO PORTOBUFFOLÈ - “Alla scoperta della slondrona”

La Portobuffolè Sotterranea: nel corso dei lavori in centro storico, è venuta alla luce la galleria sotterranea che attraversa interamente il centro di Portobuffolè. Della sua esistenza se ne parlava da sempre ma nessuno ci aveva mai veramente creduto. Ripulita negli anni, è stata resa visitabile. Ma a cosa serviva? Era una via di fuga in caso di assedio del castello o un collegamento tra i due porti? Tramite questa presentazione dello storico Fasan si cercherà di dare qualche risposta ai molti interrogativi: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/il-mistero-della-portobuffole-sotterranea/

VENEZIA

PRO LOCO CHIOGGIA - Chioggia e le streghe

Ogni città spesso racchiude una tradizione popolare ricca di storie, aneddoti, leggende che danno ai luoghi un’aura magica e misteriosa che riesce ad affascinare adulti e bambini. Anche Chioggia possiede le sue leggende e alcune riguardano le streghe e la magia. Il percorso proposto sviluppa tale tematica rendendo la visita coinvolgente, piacevole e unica nel suo genere. Prima di quattro puntate: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/chioggia-e-le-streghe/

DECAMERONE VENEZIANO di Alberto Toso Fei

Questa sessantesima serata, nel suo essere tonda tonda, non è una sera qualsiasi: perché se la maggior parte delle persone festeggerà Halloween, con teschi di plastica, belletto nero agli occhi e musica da ballo, noi ci faremo irretire dalle storie spaventose e antiche di Ognissanti, del quale la festa americana è una diretta derivazione. Lo faremo con le storie dei morti, che in laguna vanno sempre rispettati, specialmente quando si avvicinano i giorni che sono a loro dedicati: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/decamerone-veneziano-sessantesima-notte/

PRO LOCO CONCORDIA SAGITTARIA - Drio el canal, A l’onmbra del batistero, inseguendo storie e leggende

Strane cose succedono a Concordia Sagittaria... Chi era la Fràcua che Meni vedeva di notte? Perché la scrofa della signora Giovanna mangiava i suoi piccoli? Che fine hanno fatto le anatre del signor Bepi?

Tra magie, stregonerie e antichi rimedi, storie e leggende del paese vengono raccontate in un dolce vagare per le vie del paese. Tanti aneddoti da scoprire, tanti racconti da conoscere, tante curiosità da imparare: https://www.spettacolidimistero.it/eventi/drio-el-canal-a-lonbra-del-batistero-inseguendo-storie-e-leggende/

VERONA

UNPLI VERONA - Come fu che la scuderia dei cavalli austriaci divenne la chiesa di San Francesco all’Arsenale di Verona

Racconto in parole e immagini della visita guidata lungo un ideale percorso: dalla costruzione delle mura veneziane fino ad arrivare all’Arsenale Austriaco, per scoprire come sia possibile ricavare una chiesa da una porzione di fabbricato adibito a scuderia. Al riguardo tante curiosità raccontate dal geometra Pietro che ha seguito i lavori di trasformazione dell’Arch. Libero Cecchini.

Presto online

PRO LOCO PASTRENGO - Rapimento di Zucca Story ......ad opera delle Befane del Forte

Storia animata a fumetti a puntate, con Zuccastory protagonista che, indispettita per la mancata Festa della Zucca, inveisce contro il brutto Coronavirus bitorzoluto, causa del suo disagio per non poter apparire “Bella tra le Belle, tra le tante zucche sorelle sulla collinetta delle celebrità zuccofile”. Gironzola Zuccastory brontolante ma furtiva tra le case antiche del Borgo, in attesa di incontrarsi con l’amato Principe Folklore per trovare così consolazione. Ma le Befane invidiose la vedono solitaria e affranta dall’alto del Forte: è il momento propizio per rapirla e farla sparire per sempre! Ma dove? https://www.spettacolidimistero.it/eventi/rapimento-di-zucca-story-ad-opera-delle-befane-del-forte/.

