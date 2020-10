"Veneto: spettacoli di mistero" non si ferma, il programma di eventi per Halloween

Il calendario degli appuntamenti dell'evento "Spettacoli di Mistero" nel prossimo fine settimana.

Appuntamenti online

Sabato 31 ottobre, ore 23 - Decamerone Veneziano: Sessantesima notte - Alberto Toso Fei racconta in diretta su Facebook una leggenda legata a Venezia. Nella 60^ notte il racconto sarà dedicato alla notte di Ognissanti e alle storie dei morti, che in laguna vanno sempre rispettati, specialmente quando si avvicinano i giorni che sono a loro dedicati. Appuntamento in diretta Facebook su Veneto Spettacoli di Mistero.

Da sabato 31 ottobre, tutti i giorni, ore 21 - Almanacco del mistero in diretta social dalla pagina di Veneto spettacoli di mistero. Curata dal cantastorie Roberto “Popi” Frison la rubrica riscopre leggende, aneddoti e proverbi veneti, oltre a ricordare gli appuntamenti della settimana.

