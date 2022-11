Veneto Spettacoli di Mistero: gli appuntamenti veronesi durante il fine settimana dal 4 al 6 novembre 2022

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare. Nasce così “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

Un calendario con centinaia di appuntamenti in programma, che proseguirà in tutta la regione fino a fine novembre, con eventi per tutta la famiglia. A Verona, in particolare, il prossimo week end sarà animato da due eventi speciali, tutti legati all’elemento "acqua", filo conduttore dell’edizione 2022.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

Al Castello di Bevilacqua, alle ore 19.30, si svolgerà EPPUR GALLEGGIA, evento che vivrà grazie a musica, cantastorie, teatranti, stand enogastronomici con prodotti tipici e visite guidate. Prende spunto dalla storia di Michele Sanmicheli e suo nipote Giangirolamo Sanmicheli, giunti a Legnago nel 1529 per progettare le nuove mura e le porte della città. Qui vengono a conoscenza della leggenda “Le tre Anguane”; Giangirolamo resta colpito dall’intraprendenza di Cecilia, la giovane donna che va in giro raccontando questa leggenda con la quale decide di iniziare una relazione amorosa, e riuscirà a convincere lo zio, per poter rimanere vicino alla ragazza, di affidare a lui la direzione lavori, al posto suo. Intanto, a Verona nel 1532, Michele progetta Palazzo Bevilacqua assumendo anche la direzione dei lavori; conosce così i fratelli Bevilacqua che lo invitano a visitare il loro castello edificato in località bassa Veronese. Il maniero risulta in parte distrutto e viene affidata al Sanmicheli la sua ristrutturazione, buona occasione per Giangirolamo di poter soggiornare ancora in zona. Fra i vari lavori viene costruito un giardino pensile, che mette in pratica uno dei trattati di Vitruvio per raccogliere le acque piovane. Sanmicheli affida i lavori a suo nipote che decide di trasferirsi a Bevilacqua con la giovane Cecilia. La peculiarità del mistero “eppur galleggia” viene spiegata dal castello stesso che sorge su terreni limosi. Oggi il castello è circondato da mura in prossimità del fiume Fratta, con il quale la leggenda lo vuole collegato da cunicoli sotterranei usati come via di fuga.

DETTAGLI: Quota di partecipazione: 7 euro. Prenotazione obbligatoria: 335 1766520 e 320 6317037.

DOMENICA 6 NOVEMBRE

A Villa Bartolomea, sull’argine del fiume Adige, inizierà alle 15 lo spettacolo MISTERO NELLA BATTAGLIA DI CARPI, rievocazione storica ambientata nel 1701, quando iniziò la guerra per la successione di Spagna tra il re di Francia Luigi XIV e l’imperatore d’Austria Leopoldo I. Durante la prima battaglia. che avvenne a Carpi di Villa Bartolomea, Eugenio di Savoia, comandante in capo dell’esercito austriaco, cadde da cavallo e, ferito al ginocchio, si rifugiò nella boscaglia acquitrinosa di Cantarane, vicino all’Adige. L’acqua lo avvolgeva e l’erba lo nascondeva ai nemici; si fermò sentendo che le forze lo abbandonavano. In quel momento una creatura, innalzatasi dall’acqua, lo sostenne con le sue mani fredde: era una strana donna dai lunghi capelli neri che emanavano bagliori verdastri che, con voce soave, parlava cantando e le sue parole musicali si mescolavano al gracidio delle rane. Il Principe si abbandonò alle sue cure iniziando un sonno ristoratore.

Quando si svegliò non provava alcun dolore: la donna-rana lo aveva guarito con le acque salvifiche della palude. La signora delle rane riaccompagnò Eugenio di Savoia al campo di battaglia e, mentre le rane in gran numero gracidavano a squarciagola per renderle omaggio, scomparve. Da allora di quella creatura non si sa più niente! Il ricordo si è nascosto nelle pieghe del tempo e di quel periodo rimane, oggi, solo il nome CANTARANE. La rievocazione inizierà sull’argine dell’Adige per proseguire a Villa Bartolomea. Seguirà la visita guidata e animata alla palazzina dei Conti di San Bonifacio con punto ristoro e rappresentazione del mistero presso il Teatro Sociale di Villa Bartolomea con attori del gruppo teatrale “La bottega delle Arti” e artisti del “Coro Santa Margherita” di Carpi. In conclusione, degustazione di piatti tipici.

DETTAGLI: Costo: 7 euro (gratuito per bambini fino ai 12 anni).

Per info e prenotazione contattare il numero 328 2217691 o la Cartoleria Trevisan/Benella

Anche questi, come tutti gli eventi del calendario di Veneto: Spettacoli di Mistero, intendono rendere protagonista il pubblico attraverso le immagini scattate in ognuna delle date in programma che potranno partecipare al concorso fotografico “Scatta l'ora del mistero”. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili anche sui canali social, grazie agli hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega.

Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti: www. spettacolidimistero.it