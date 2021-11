La sede del Comune di Verona dal Medioevo ad oggi: visite guidate gratuite per l'iniziativa "Venerdì a Palazzo"

Prende il via venerdì 19 novembre l'iniziativa didattica "Venerdì a Palazzo. Dal Palazzo della Ragione a Palazzo Barbieri. Dal Medioevo ad oggi", un ciclo di visite guidate gratuite alle sede storica e a quella attuale del Comune di Verona. Il progetto permetterà di approfondire la storia dei due palazzi che hanno visto iniziare l’attività dell’Amministrazione Comunale fino ai giorni nostri.

Per i visitatori sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nella storia di Palazzo Barbieri. Da ammirare ci sono senz'altro le grandi tele di Paolo Caliari, detto il Veronese, e di Felice Riccio, detto Brusasorzi, custodite rispettivamente in Sala Arazzi e in Sala Gozzi dove si riunisce il Consiglio comunale. Sarà anche possibile accedere ad alcuni uffici di rappresentanza per osservare opere d'arte di grande valore. Si potrà altresì approfondire la storia e le diverse funzioni rivestite dal Palazzo della Ragione nei secoli, dal Medioevo all'odierno spazio espositivo recentemente restituito alla città, in una prospettiva storica ed artistica.

Informazioni:

Visita a Palazzo Barbieri, a venerdì alterni il 19 novembre, 3 e 17 dicembre alle ore 17.

Visita a Palazzo della Ragione, a venerdì alterni il 26 novembre, 10 dicembre alle ore 17.

La durata delle visite è di circa un'ora.

Costo: visita guidata gratuita, ingresso a Palazzo Barbieri gratuito, ingresso a Palazzo della Ragione secondo tariffe vigenti della Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro il giorno precedente.

Si entra con Green pass e mascherina.

Prenotazioni:

Segreteria didattica dei Musei Civici - Cooperativa Le Macchine Celibi

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

il sabato dalle 9 alle 13 tel. 045 8036353 – 045 597140

Mail: segreteriadidattica@comune. verona.it

Web: https://gam.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 77005