Il venerdì più hot dell'estate al Maria Loka, il locale sull'acqua

Venerdì 21 agosto serata lounge bar con massimo 100 presenze. In questa serata il protagonista è il famoso cocktail cubano a base di rum e menta. Prenota il tuo tavolo e teletrasportatevi per una notte a Cuba. Il venerdì più caldo dell'estate è solo al Maria Loka. Vi aspettano per il venerdì più hot dell'estate. Venerdì 21 agosto dalle 22, vietato non esserci.

Evento riservato ad un pubblico maggiorenne.

La direzione si riserva il diritto di selezione all’ ingresso

Ingresso omaggio

Parcheggio omaggio

L’ingresso è garantito solo su prenotazione, previa disponibilità di tavoli e capienza. Fino a nuove disposizioni il divertimento è al tavolo! Obbligatoria la prenotazione. Locale sanificato. Obbligatoria la mascherina.

NORME DI COMPORTAMENTO

Distanziamento e mascherine:

È obbligatorio rispettare il distanziamento sociale di 1 metro tra le persone in ogni situazione

L'utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio in tutti gli spazi del locale, sia aperti che chiusi

È consentito rimuovere la mascherina per mangiare e bere

Bar: è possibile prendere da bere al banco bar, rispettando la distanza di 1 metro tra le persone, e consumando poi la consumazione in un altro luogo

Ballo: la normativa vigente vieta il ballo fino al 7.09.2020.

Temperatura corporea: vietato l’accesso alle persone che presentano temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.

Informazioni e contatti

Per info e reservation: 328 1787217

Via al Corso, 11 - Ronco all'Adige - vr

Dalle 22 alle 2.30

Web: https://www.facebook.com/MariaLokacocktailbar/