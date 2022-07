Venerazioni, sei serate per scoprire diverse sfumature dell'animo femminile

Costi diversi per ogni serata, consultare il sito web

Prezzo Costi diversi per ogni serata, consultare il sito web

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, che in questa edizione si articolerà in sei imperdibili appuntamenti per tributare il talento "di Venere" e le sue plurime manifestazioni d’ingegno.

Ad inaugurare la rassegna, nella suggestiva cornice verde di Villa Venier a Sommacampagna, si susseguiranno Frida Bollani e Anna e l’Appartamento, in programma rispettivamente giovedì 21 e venerdì 22 luglio. Si proseguirà poi sabato 30 luglio con il concerto di Camilla Faustino accompagnata da Toquinho, lunedì 1 agosto con Drusilla Foer e mercoledì 7 settembre con Annalisa, tutte al Teatro Romano di Verona. La chiusura della rassegna, sabato 17 settembre, è stata affidata infine a Debora Villa, che festeggerà i suoi vent’anni di carriera nel parco di Villa Ciresola a Mozzecane.

Un programma ricco e diversificato, che accoglie e vuole restituire al pubblico la costruzione dell’animo femminile attraverso l’arte della parola e della musica, svelandone la freschezza e la fluidità, il mordente e l’umorismo. A tracciare questo viaggio nell’universo femminile si alterneranno artiste profondamente diverse, ognuna depositaria di un linguaggio che si modifica in base all’età e alla cultura di appartenenza. Pop e popolare, saudade e humour sagace, si mescolano e tingono il cartellone di "Venerazioni" di tutte le splendide sfumature delle Venus di oggi.

«L'idea di Venerazioni - spiega Lorella Pasetto, titolare di Box Office Live - nasce nel 2012 dal ricordo di una grande rassegna femminile internazionale che caratterizzò la città di Verona dalla fine degli anni '80 fino ai primi anni '90 e che si intitolava "La canzone d’autrice". Box Office Live, seguendo questo impulso, ha deciso di raccogliere l’eredità di questa importante manifestazione e riproporre un contenitore che accogliesse le molteplici manifestazioni della creatività femminile. Il titolo scelto richiama infatti il pianeta del nostro sistema solare che da sempre simboleggia l’energia e la potenza creatrice femminile».