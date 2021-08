"Vignaioli per un giorno", l'imperdibile evento della Cantina Dindo

Il 19 settembre 2021 la Cantina Dindo presenta: "Vignaioli per un giorno". Un evento a pagamento. Tra settembre e ottobre si vive la campagna a 360°, con forbici e ceste alla mano, è ora di vendemmiare. Sarà possibile vivere in prima persona l'esperienza della raccolta dell'uva e trascorrere una mattinata tra i vigneti sotto la guida del vignaiolo alla scoperta dei suoi segreti. Si tratta di un’esperienza autentica per riportarti indietro nel tempo alle cose semplici, al profumo del mosto, ai ricordi dei nonni in campagna. Nella Valpolicella, in provincia di Verona, a Fumane c/o Cantina Dindo a settembre si entra nel vivo di uno dei periodi più belli dell’anno: ?? ???????? ????? ??? ? ?’?????? ????? ?????????.

Un’occasione per staccare la spina dalla frenesia della città e ??????? ?? ?????? ????????? ??? ?? ??????, un modo per imparare molto sul vino locale, sulle tradizioni alimentari ma anche sulla cultura della Valpolicella. Sui dolci pendii della collina di Fumane, in Valpolicella, un viaggio sensoriale a 360°. Proverai tu stesso che cosa si cela dietro un calice di vino, il lavoro, la passione e tutta la dedizione nella creazione di una bottiglia. ???????? ?? ?????????, si aprono le porte della nostra azienda agricola a chiunque lo desiderasse, per vivere un'esperienza unica: la vendemmia in famiglia.

Grandi e piccini cassette e forbici alla mano, siete pronti a a correre tra le lunghe distese di filari per raccogliere l’uva? La giornata ha inizio con una passeggiata tra i vigneti, sotto la guida esperta del vignaiolo si parteciperà in prima persona alla selezione e alla raccolta delle uve. Non sarà la “ Classica” Vendemmia, ma si parteciperà ad uno dei momenti clou della Valpolicella. L’uva raccolta non verrà immediatamente pigiata ma si andrà a raccogliere quella destinata all’appassimento, utilizzata principalmente per la produzione dell’Amarone della Valpolicella e del Recioto della Valpolicella, che la cantina Dindo utilizza anche per il suo Barisol IGT rosso Veronese.

Prima dei saluti, niente degustazione guidata con grandi paroloni e termini tecnici. Dopo la raccolta, ci sarà ad aspettarti la merenda del contadino, con pane salame, formaggio locale e ovviamente il nostro vino Valpolicella. La chicca della giornata? ?? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????????? ??? ???? ?? ?? ????????!

Informazioni e contatti

????????????? ?????? ? s????? ?????? ????s?. ?????? ?????? ? s??????.

?'?????? ???à ????????? ??????????? ????? ?? ????? ????????-????????? ???? ?????-??.

???à ??????? ?????????? ?? ??????????????. ?????? ? ?????? ??????.

?? ???? ?? ??? ????? ?'?????? ???à ????????? o ?????????. (con rimborso della caparra).

????????? ??????? ??????? ???????? ???????? ? ?? ????? ??????? ? ????? ?? ?????? ????'??????.

Cosa comprende la giornata:

Raccolta dell'uva per la "vendemmia tecnica" quella dell'appassimento, sotto la guida del proprietario, con spiegazione dei segreti del vignaiolo

Mostra dell'appassimento

Merenda del vignaiolo con pane, salame, formaggi e un bicchiere di vino Valpolicella

Acqua

Spedizione a casa di una bottiglia con etichetta personalizzata

L'evento inizierà alle 9.30 e terminerà prima di pranzo intorno alle 12-12.30. Si raccomanda la puntualità e l'avviso di possibili allergie. Per info e prenotazioni:

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...