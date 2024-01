"Il vecchio e il nuovo", la mostra di fotografia dedicata agli insediamenti industriali veronesi 

S’intitola “Il vecchio e il nuovo” la mostra fotografica di Gianluca Pietropoli presentata e ospitata nella propria sede da Abitare È Group, azienda di Bussolengo di infissi e serramenti, impegnata a promuovere attività sociali e culturali nel territorio veronese, a dimostrazione dell’interesse del fondatore, Massimo Stella, nel valorizzare il bello e prestare attenzione ai luoghi d’origine. L’evento, in programma dal 2 al 23 febbraio negli spazi dello showroom dell’azienda (via Verona 8/A, Bussolengo, Verona) inaugura un progetto di divulgazione artistica che proseguirà fino alla fine di giugno, andando a coinvolgere complessivamente quattro giovani artisti specializzati in diverse arti figurative: saranno esposte le opere di tre fotografi e di un pittore.

La mostra fotografica “Il vecchio e il nuovo”, curata dal mantovano Alberto Vincenzi che ha studiato fotografia presso la door factory di Roma, nasce da un lavoro di ricerca da parte di Pietropoli sul territorio veronese che ha interessato in particolare gli insediamenti industriali locali dove si trovano, vengono estratti, lavorati e commercializzati il marmo e il granito. Il settore della lavorazione di questi materiali ha conosciuto negli ultimi anni periodi altalenanti di crisi economica e di ripresa delle attività; nel veronese esistono pertanto capannoni chiusi o abbandonati, che convivono con realtà dal design ricercato e architetture spinte e raffinate. Quello che emerge dagli scatti dell’artista è quindi un mix tra nostalgia e opportunità; ricordi e visione del futuro.

«Si tratta di un particolare lavoro documentaristico in cui la delicatezza dei colori e delle forme rappresentate si contrappone alla cronaca dei giorni nostri. Una serie di punti di vista che consente al lettore di immaginare e interpretare la situazione altalenante nel mondo delle attività estrattive nel veronese», afferma il curatore della mostra. Le opere dell’esposizione “Il vecchio e il nuovo” resteranno esposte due settimane, per lasciare poi spazio all’artista successivo. Qualora clienti e spettatori volessero acquistarle, l’azienda metterà gli interessati direttamente in contatto con il fotografo. È possibile visitare la mostra in orario di showroom dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Info artista: Gianluca Pietropoli è un fotografo, classe 1969, da sempre attratto dai “suoni” della macchina fotografica. Del suo lavoro afferma: «Anche se il passaggio da analogico a digitale mi ha privato di alcune sensazioni, il beep della messa a fuoco e il click dell’otturatore mi restituiscono pace e attenzione, sensazioni necessarie per espandere lo stupore e le emozioni che la vista con il solo occhio nudo non può regalarmi».

Foto del Distretto del Marmo Veronese - Mostra Il vecchio e il nuovo / foto ufficio stampa Abitare E? Group