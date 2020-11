"Il vecchio e brontolone Signor Teatro", spettacolo "onlife" con Fondazione Aida

Il 29 novembre, mattina e pomeriggio, sarà la volta de Il vecchio e brontolone Signor Teatro dove si rievocheranno rumori, profumi, suoni, storie, tante, del nostro spazio preferito, in attesa di poterlo riaprire.

Il 21, 22, 28 e 29 novembre Fondazione Aida presenta un ciclo di Spettacoli in rete per il mondo dei bambini che si ispira al concetto di onlife: una realtà ibrida che vede nell’interconnessione tra online e offline una nuova possibilità di fruizione di un’esperienza, in questo caso, teatrale.

La piattaforma Zoom veicolerà il pubblico in una “stanza segreta” dove vivere lo spettacolo in maniera interattiva, sensoriale e condivisa. Ad accoglierlo vi sarà il team creativo dell’istituzione scaligera, forte dell’esperienza maturata (sul palco) da quasi quarant’anni di attività.

Teatro onlife è una proposta che si integra agli eventi di Famiglie a teatro momentaneamente sospesi a seguito dei recenti Dpcm.

Orario mattina: 11. Orario pomeriggio: 17, 17.45 e 18.45.

Web: https://www.fondazioneaida.it/negozio/