Alla Vecchia Rama debutta l’Allegra Trio

Sono tre musicisti che fanno parte della crème de la crème del professionismo musicale veronese. Sono Carlo Meoni (voce), Cristian Montagnani (chitarra) e Lele Zamperini (voce), il nuovo Allegra Trio, che debutta venerdí sera (18/11) alle 21 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Cosa offrono questi tre super musicisti? «Sono pieni d’entusiasmo e di allegria da trasmettere al pubblico con i grandi successi della musica popolare di sempre, una vera perfetta macchina da musica al servizio degli appassionati», sottolinea la presidente di Musica Viva, Daniela «Dada» Benedini, organizzatrice dell’evento. Cristian Montagnani ha conseguito nel 1997 con il massimo dei voti il diploma in chitarra e armonia al Cpm di Milano, sotto la guida di insegnanti come Franco Mussida della Pfm, Luca Colombo (Nek, Ramazzotti, Berté), Bebo Ferra (Voltage, Metafisica). Ha seguito seminari con Paul Gilbert, Vinnie Moore, Stanley Jordan e negli ultimi anni si è avvicinato alla chitarra fusion approfondendo i suoi studi di armonia moderna e tecnica contemporanea. Per due volte è stato indicato come miglior interprete emergente dalla rivista specializzata Chitarre, nell’ambito del concorso nazionale «Buona Musica». Nel 2017 ha conseguito la qualifica di «Percussive fingerstyle guitar».

Avvalendosi di un’intensa attività d’insegnamento, Cristian Montagnani è impegnato nella ricerca di nuove strategie didattiche con lo scopo di formare chitarristi che non riproducano sterilmente le performance dei grandi, ma che siano educati a scoprire la capacità di creare musica insita nell’individuo. Ha collaborato e lavora tuttora con Rai, Mediaset, Radio Italia Tour, Radio Bruno Tour, Neja, Bobby Solo, Ivan Cattaneo, Festival di Sanremo, SEG New York, FIM 2014/15/16, Io Canto (Benedetta Caretta), Amici di Maria de Filippi (Antonino, Rosolino), Festivalshow, X Factor (Elio staff), Larry Band, Vibrations Project, MaxySound. Di Lele Zamperini sappiamo tutto. È semplicemente uno dei piú grandi batteristi in circolazione. Carlo Meoni é il cantante leader della Carlitos Band, é in grado di adattare la sua voce a qualsiasi genere musicale. Un grande professionista della musica.