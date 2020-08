"Talismani per tempi incerti", Vasco Brondi live sul palco del Teatro Romano

Vasco Brondi protagonista in "Talismani per tempi incerti" sabato 5 settembre 2020 alle ore 21 presso il Teatro Romano, Regaste Redentore 2, a Verona. Archiviata l’esperienza con “Le luci della centrale elettrica”, Vasco Brondi si riappropria di nome e cognome e prosegue il suo percorso cantautorale che lo ha reso un’autentica star della scena indipendente italiana. Brondi torna ad esibirsi dal vivo con uno spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati.

Web: www.estateteatraleveronese.it

Vasco Brondi - foto di Lidia Bianchi