A Verona torna Vapitaly, la Fiera internazionale del Vaping

Dopo l’ultima edizione online, Vapitaly, la Fiera internazionale del Vaping torna tra le mura scaligere. Dal 14 al 16 maggio, imprenditori e rivenditori, ma anche vape lovers si ritroveranno dove tutto ha avuto inizio. Una tre giorni dedicata alle novità di mercato e agli ultimissimi trend di settore. Ricco il programma di appuntamenti con l’informazione e l’approfondimento.

Tutto è pronto per la sesta edizione in presenza di Vapitaly, in programma nel padiglione 12 di Veronafiere (ingresso Re Teodorico – viale dell’Industria, 36). Attese migliaia di persone, tra operatori ed appassionati delle e-cig e dei liquidi da svapare, in una superficie espositiva di 8.000 metri quadri.

L’ingresso è gratuito e riservato ai maggiorenni, basta registrarsi online sul sito https://www.vapitaly.com. Per accedere alla fiera, come prevedono le attuali normative nazionali, non sono più necessari né il green pass né la mascherina.