A Fumane torna la manifestazione podistica "Valporun"

Ritorna il 29 maggio 2022 a Fumane la tanto attesa manifestazione podistica organizzata dal gruppo Valporun che giunge quest’anno alla nona edizione. Gli eventi in programma nella giornata di domenica prossima saranno: Trofeo Zandonà, Scavalcapastel e Val un po' Run. Il Trofeo Zandonà è una corsa podistica competitiva su strada omologata UISP sulla distanza di 10Km; la gara aderisce al “Circuito Verona con la corsa” ovvero un insieme di gare podistiche che raggruppa le principali competizioni presenti sul territorio veronese e limitrofo.

Lo scorso anno i vincitori furono per la gara femminile Lopes Conceicao Sonia con il tempo di 41m36s mentre per la gara maschile Guglielmi Mattia con il tempo di 32m41s. Scavalcapastel è un corsa trail non competitiva sulle distanze di 19Km d+1.000, 30Km d+1.500 e 44Km d+2.000 che permette di apprezzare il paesaggio dalle Valpolicella attraversando sentieri e scorci a diretto contatto con la natura. Infine Val un po' Run è una camminata ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 8Km.

Quest’anno la manifestazione si inserisce nel calendario più ampio della Festa dello Sport che si terrà nei giorno 28 e 29 Maggio 2022 presso la Polisportiva di Fumane.

La due giorni di festa si aprirà il 28 maggio con la partita di Tamburello di serie C / Fumane-Castelnuovo e poi con il convegno Palla lunga e…raccontare “I valori dello sport” a cura di Roberto Tomelleri.

Domenica 29 maggio, oltre che gli eventi Valporun, ci saranno il Torneo di Basket, il Torneo di Tamburello e la gara degli Arceri.

Durante l'intera manifestazione saranno in funzione stand gastronomici.

Per info e contatti: www.valporun.it.