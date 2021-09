"Valpolicella Street Food - Good Music Happy Fun" a San Pietro in Cariano

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

San Pietro in Cariano

Dolomiti Eventi, in collaborazione con la ProLoco di San Pietro in Cariano, è felice di presentare: Valpolicella Street Food - Good Music Happy Fun dal 17 al 19 settembre 2021.

Giardini Pubblici, Viale Ingelheim angolo Via Mara a San Pietro in Cariano (VR).

Venerdì 18 - 24

Sabato e Domenica 12 - 24

La Carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo a San Pietro in Cariano, con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento con artisti di strada.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito.

Evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...