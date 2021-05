Valpolicella in truck: giornate di avventura, natura e relax

È pronta la nostra nuova proposta di viaggio per l'estate: VALPOLICELLA In TRUCK.

Prima data in partenza: dal 2 al 6 giugno 2021.

Abitiamo in Valpolicella ormai da oltre due anni... ci piaceva l'idea di unire tante delle bellissime attività che si possono fare nella nostra zona. Spesso si frequentano le colline veronesi per una rapida degustazione di vini in Cantina e poi si scappa di nuovo in città o verso il lago. Eppure questi luoghi hanno MOLTO DI PIU' DA OFFRIRE. Se volete trascorrere una vacanza un pò insolita, venite con noi.

Valpolicella Adventure Travel ci accompagnerà con le bici elettriche alla scoperta di Negrar, Montecchio e Torbe.Equipe Natura Guide e Here I Am ci guideranno a piedi tra Natura, ponte tibetano, covoli sotternei e la Valpolicella archeologica

Canoa Club Pescantina ci porterà sulle acque del fiume Adige per vedere il territorio da un'altra angolazione. E nel nostro viaggio non mancheranno le degustazioni di olio, vino ripasso e amarone e l'ottimo cibo delle trattorie storiche del territorio. Un programma ricco e suggestivo... ma non mancheranno i momenti di relax.

Informazioni e contatti

Grazie a Elisa di Valfiorita Viaggi - San Pietro in Cariano che ci aiuta e supporta nell'organizzazione. Contattateci per le info:

