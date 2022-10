"Valpolicella & Friends" al Ristorante Amistà

Al Ristorante Amistà una rassegna gourmet celebra la Valpolicella attraverso un viaggio enogastronomico alla scoperta dei suoi protagonisti. Primo appuntamento giovedì 13 ottobre con la cantina Allegrini Quattro serate per raccontare un territorio unico al mondo, patria non solo di un grande blasone enologico come l’Amarone, ma anche di una ricca tradizione gastronomica che affonda le sue radici in una straordinaria biodiversità. A guidare questo racconto la cucina di Mattia Bianchi, chef dello stellato Ristorante Amistà (all’interno del Byblos Art Hotel Villa Amistà) che ha dedicato alla propria terra d’origine “Valpolicella & Friends”, uno speciale menu nato proprio per valorizzare questo territorio d’eccellenza attraverso i suoi protagonisti.

La prima delle quattro serate si terrà giovedì 13 ottobre e avrà come ospite d’onore la cantina Allegrini, storica realtà che sin dal XVI secolo ha avuto un ruolo chiave nell’evoluzione della Valpolicella Classica. Dopo l’aperitivo di benvenuto con le raffinate bollicine dello Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Avize Valentin Leflaive servito nella hall di Byblos Art Hotel, fra le magnifiche opere d’arte della collezione permanente sulle note di un elegante sottofondo musicale dal vivo, la serata proseguirà al Ristorante Amistà. Il menu pensato dallo chef Mattia Bianchi celebrerà i profumi e i sapori della Valpolicella in un susseguirsi di piatti studiati per esaltare le caratteristiche dei vini firmati Allegrini. La cena si aprirà con Capriolo in Rosso (Allegrini La Grola 2019), per proseguire con un primo piatto della tradizione, Tortello di corte veronese e tartufo nero pregiato della Lessinia (Allegrini La Poja 2017), e un secondo piatto che omaggia l’autunno, Piccione BBQ, zucca e cime di rapa (Allegrini Amarone della Valpolicella Classico Riserva “Fieramonte” 2015). Finale in dolcezza con Cioccolato, nocciola e recioto della Valpolicella (Allegrini Recioto della Valpolicella Classico “Giovanni Allegrini” 2016).

«Abbiamo voluto dedicare un ciclo di serate a questo territorio d’elezione che ci ospita – spiega Mattia Bianchi – da diverso tempo stiamo lavorando con bravissimi produttori locali per far conoscere e preservare gli ingredienti e le materie prime speciali che nascono in questa zona. Credo sia molto importante valorizzare questo patrimonio gastronomico così ricco di biodiversità».

«Questo primo ciclo di serate – continua Stefano Gaiofatto, Resident Manager di Byblos Art Hotel Villa Amistà – prende il nome dal menu ‘Valpolicella & Friends’ ideato dal nostro Executive Chef Mattia Bianchi e che abbiamo scelto come titolo di quello che amiamo definire un “nuovo movimento”. La nostra intenzione è quella di ospitare tutti i nostri amici del territorio, vicini e lontani. Valpolicella & Friends è un’occasione unica per scoprire la sinergia fra le eccellenze della Valpolicella».

Ecco il calendario completo delle serate:

Giovedì 13 Ottobre - Amistà incontra Allegrini

Mercoledì 26 Ottobre - Amistà incontra La Giuva

Martedì 8 Novembre - Amistà incontra Farina

Mercoledì 23 Novembre - Amistà incontra Masi

Costo della cena: 160 euro (a persona) bevande incluse. Per info e prenotazioni Ristorante Amistà Via Cedrare 78, Corrubbio di S. Pietro in Cariano (VR) info@ristoranteamista.it T. +39 045 68 55 555.