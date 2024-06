La valle delle sfingi e la bellezza incantevole della Lessinia

Indirizzo non disponibile

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un itinerario poco impegnativo alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti della Lessinia. Dalla Valle delle Sfingi, città di roccia, punteggiata di particolarissimi monoliti, lungo antiche vie di transumanza, incontrando verdi pascoli e tipiche malghe, adagiati su dolci pendii, dove le mucche pascolano placide. Nella pace restituita da questi scenari, si raggiungerà il Rifugio Lausen, per una pausa pranzo ristoratrice, lo sguardo ad abbracciare panorami mozzafiato. Quindi, sulla strada del ritorno, tra caratteristici muretti a lastre squadrate, boschetti e tratturi dall'andamento sinuoso. Per chi lo desidera, il percorso potrà proseguire con una visita al Museo Geopaleontologico, che custodisce reperti fossili e archeologici della zona e permette di raggiungere l'ipnotica cavità del Covolo, una grotta carsica coronata di vegetazione e profonda oltre 80 metri, che affascinò perfino il sommo poeta Dante.

Quando: 29 giugno 2024

Durata totale del percorso: 4 ore (soste e pausa pranzo comprese, senza visita a Museo e Covolo) oppure 5 ore (soste, pausa pranzo e visita a Museo e Covolo compresi)

Lunghezza del percorso: 8.5 km circa

Dislivello: + 300m

Difficoltà: medio-facile* (*attività che non presenta difficoltà particolari e non richiede esperienza specifica ma solo impegno minimo e buona forma fisica. Terreno a tratti sconnesso ma senza punti esposti).

Pagamento in loco in contanti o con Satispay.

Ritrovo: dalle ore 10 a Velo Veronese (Vi) (indicazione del preciso punto GPS al momento dell'iscrizione).

Partenza: ore 10.30 (Possibilità di organizzare un car sharing per raggiungere il luogo, in base alla provenienza degli iscritti, da definirsi).

Equipaggiamento: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, adatto alla stagione, bastoncini da trekking consigliati, pila frontale (se in possesso), bevande e snack per eventuali soste intermedie. Per il pranzo presso il rifugio: possibilità di pranzo al sacco o con menu del rifugio, a scelta. Itinerario ad anello su fondo misto: strada asfaltata, sentieri, mulattiere, prati. Iscrizione obbligatoria entro 24 ore dall'uscita – Posti limitati.