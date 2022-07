Valerio Lundini & i Vazzanikki al Teatro Romano

"Il primo tour dopo il drammatico scioglimento" è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. A Verona appuntamento da non perdere domenica 31 luglio alle ore 21 presso il Teatro Romano.

La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre.

Informazioni e contatti

Il tour di Valerio Lundini & i Vazzanikki nelle principali rassegne estive della penisola italiana è prodotto da VignaPR e DO7 Factory.

