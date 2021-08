A Valeggio sul Mincio sapori tipici locali e tradizioni per il "Weekend del Gusto"

Torna il Weekend del Gusto a Valeggio sul Mincio, un evento che vuole onorare una delle manifestazioni di punta del territorio, con le sue eccellenze, i suoi sapori e le sue tradizioni. L’evento, alla sua seconda edizione, si terra? durante il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 agosto, tra piazza Carlo Alberto, le vie del centro, il Castello Scaligero e il cortile della canonica.

«La seconda edizione del “Week End del Gusto” coronera? un’estate florida di eventi - afferma il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni -. Siamo felici di organizzare anche nel 2021 questa manifestazione nata lo scorso anno. Il prolungamento dell’emergenza sanitaria e delle relative restrizioni non ha permesso di organizzare eventi tanto amati come la cena del Nodo d’Amore sul ponte Visconteo e “Tortellini e dintorni”, ma ci siamo impegnati comunque per garantire un evento enogastronomico di qualita?, all’altezza di Valeggio e della sua storia culinaria.

Il programma

Sabato 28 agosto

Ore 19, apertura MERCATO DI ECCELLENZA, con prodotti enogastronomici e artigianato artistico, in Piazza Carlo Alberto e vie del centro

Ore 19, LE VIE DEL GUSTO, a cena nei plateatici di ristoranti, pastifici, trattorie e osterie, dove si potranno assaggiare le specialita? enogastronomiche locali

Ore 19, IL GUSTO DELL'ANATRA, cena a cura di Associazione Amani ONLUS, all'interno del cortile della canonica, a raccolta fondi di Caritas Valeggio

Ore 19.30, VALEGGIO NAPOLEONICA, in via J. Foroni Associazione ValeggiAmo racconta aneddoti storici e di vita dell'epoca di Napoleone

Ore 20.30, MUSICA LIVE in vari punti del centro storico

Domenica 29 agosto

Ore 10, apertura MERCATO DI ECCELLENZA, con prodotti enogastronomici e artigianato artistico, in Piazza Carlo Alberto e vie del centro

Ore 10, PASSEGGIATA STORICA alla scoperta delle bellezze del territorio valeggiano, con i volontari di CTG "El Vissinel"

Ore 12, LE VIE DEL GUSTO, a pranzo e cena nei plateatici di ristoranti, pastifici, trattorie e osterie, dove si potranno assaggiare le specialita? enogastronomiche locali

Ore 12, IL GUSTO DELL'ANATRA, pranzo e cena a cura di Associazione Amani ONLUS, all'interno del cortile della canonica, a raccolta fondi di Caritas Valeggio

Ore 20.30, MUSICA LIVE in vari punti del centro storico

Ore 5.45, FLOWER POWER, concerto all’alba al Castello Scaligero

L’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e all’associazione Percorsi ripropongono per il secondo anno una manifestazione che celebra il territorio, con i suoi sapori, i suoi profumi e le sue eccellenze. Verra? infatti allestito un Mercato d’Eccellenza con prodotti enogastronomici (e non solo) nel centro storico di Valeggio. Ci sara? l’imbarazzo della scelta, sia a pranzo, sia a cena, tra i vari ristoranti, pastifici, trattorie e osterie locali. Inoltre, sabato sera e domenica, all'interno del cortile della canonica, l’associazione Amani Onlus curera? l’appuntamento culinario “Il gusto dell’anatra”, in quell’occasione verranno raccolti fondi per la Caritas del paese. Domenica mattina, inoltre, si terra? la premiazione di RiFioriAmo Valeggio, alle ore 11 in Municipio.

«Abbiamo lavorato sodo anche quest’anno per riuscire a organizzare eventi di qualita? per i nostri valeggiani e per tutte le persone che scelgono il nostro territorio – spiega l’assessore Bruna Bigagnoli -. Organizzare la vita del paese attraverso eventi e manifestazioni in un periodo particolare come questo comporta molto lavoro, ma lo riteniamo fondamentale. Ci lasciamo alle spalle la prima edizione di Lago di Garda in Love – un’estate d’amore e torniamo a promuovere il nostro territorio, con tutte le sue meraviglie».

«Per il secondo anno le circostanze di questo periodo ci portano a riproporre una formula di manifestazione, che, nel solco di Tortellini e Dintorni, intende rendere protagonisti i piatti della cucina valeggiana, all’interno di un contesto arricchito da musica e percorsi alla scoperta del nostro paese» sottolinea Marileno Brentegani, presidente dell’associazione Percorsi.

Al Weekend del Gusto troveranno spazio anche cultura, musica e bellezza, con la Passeggiata Storica per scoprire le bellezze del territorio di domenica con i volontari di CTG "El Vissinel" e un interessantissimo incontro per scoprire la Valeggio Napoleonica con l’associazione ValeggiAmo che raccontera? aneddoti storici e di vita di quell'epoca. E poi ci sara? la musica live in vari punti del centro storico sia sabato sia domenica e l’imperdibile concerto tributo ai grandi Festival del Rock all’alba, al Castello Scaligero con Flower Power.

Le modalita? di svolgimento della manifestazione saranno conformi e subordinate alle disposizioni indicate dal Governo e dalla Regione Veneto, in vigore alla data dell’evento, per il contenimento del contagio da Covid19 e consultabili in ogni momento sul sito del Governo, nella sezione Faq.

«Weekend del Gusto e? una manifestazione che si apre al di la? del centro storico e al di la? delle soglie dei ristoranti: un’occasione per scoprire o per confermare la bonta? della nostra cucina e la ricchezza del nostro territorio, in una cornice che invita a fermarsi, incontrarsi, assaporare» ricorda Gian Luca Morandini, presidente dell’associazione Pro Loco Valeggio.

Sui canali social del comune, della Pro Loco Valeggio e dell’associazione Percorsi, sara? possibile seguire tutti gli aggiornamenti. Il divertimento sara? assicurato!

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...