A Valeggio sul Mincio il "Weekend del Gusto"

Un fine settimana dedicato all'enogastronomia d'eccellenza. L’associazione Pro Loco Valeggio e l’associazione Percorsi Valeggio, in collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio, organizzano anche quest’anno la manifestazione "Weekend del Gusto", che si terrà sabato 3 e domenica 4 settembre 2022, nel centro storico di Valeggio sul Mincio: una manifestazione pensata per valorizzare le produzioni enogastronomiche tipiche, agricole e artigianali, la ristorazione, la cultura e il turismo.

Il programma

Venerdì 2 settembre

Una delizia di film

“La cuoca del presidente”

Cortile del Teatro Smeraldo, ore 21

Una divertente commedia francese che anticipa il Weekend del Gusto.

Al termine della proiezione seguirà un piccolo rinfresco. Prezzo intero 6 euro, ridotto ragazzi 3 euro.

Sabato 3 e domenica 4 settembre

LE VIE E LE PIAZZE DEL GUSTO - Per gustare il meglio della cucina valeggiana, i pastifici e le cantine di Valeggio sul Mincio proporranno degustazioni enogastronomiche in Piazza Carlo Alberto, con una selezione di tortellini, tortelli e i vini del territorio. Nei ristoranti del centro storico sarà possibile gustare speciali menù per l'occasione. Orari: Sabato 19 - 22.30, Domenica 12 - 22.30.

MERCATO D’ECCELLENZA - Il viaggio nel gusto e nei sapori prosegue lungo le vie del centro storico con gli stand del Mercato di Eccellenza, con specialità gastronomiche e non solo per assaggiare e acquistare prodotti selezionati di alta qualità. Orari: Sabato 19 - 23, Domenica 10 - 23.

MUSICA E SPETTACOLO - Cinque piccoli gruppi musicali animeranno le vie del centro storico con originali sonorità, a partire dalle ore 20.30 circa. Sabato sera si esibiranno Charlie&Francesca e Livio&Sara, mentre domenica Me&Tea, Vintage People e Sweet Sunny Side. Sabato sera potrete assistere ad una dimostrazione di arte aerea con tessuti e cerchio e volteggi a cura della scuola Performance Education.

PASSEGGIATA STORICA - Weekend del Gusto è anche occasione per scoprire le bellezze naturali, i monumenti e la storia di Valeggio sul Mincio, accompagnati in una passeggiata storica dai volontari del CTG El Vissinel. Ritrovo e partenza Domenica ore 10.00 davanti al Municipio. Info e prenotazioni 328.8675916.

LE MANI IN PASTA - Non mancheranno anche laboratori didattici per scoprire come vengono preparati i tortellini. La Signora Daniela sarà a vostra disposizione per illustrarvi tutti i segreti del "Nodo d'amore". Vi aspettiamo per mettervi alla prova... con le mani in pasta!

Informazioni e contatti