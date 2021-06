Torna "Valeggio Veste il Vintage", la mostra-mercato open air più amata nel Veronese

Domenica 13 Giugno 2021 torna "Valeggio Veste il Vintage", la mostra-mercato open air di moda, accessori d’epoca, design e modernariato più attesa della provincia di Verona. Organizzata dal 2009 nel centro storico di Valeggio sul Mincio, con due appuntamenti annuali “Valeggio Veste il Vintage” ospita gli espositori più affermati del panorama vintage nazionale, in un evento che si snoda tra le vie e le piazze del paese, ricche di storia e di fascino, a due passi da Borghetto, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”.

“Valeggio Veste il Vintage” è un viaggio a ritroso nel tempo, dove riscoprire la raffinata sartorialità dei modelli anni ’50, estrosi bijoux americani, ruggente design e modernariato, ma anche preziosi pezzi unici, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

La ricerca di stile che ispira la manifestazione riguarda anche il gusto. Perché Valeggio sul Mincio vuol dire anche eccellenze enogastronomiche. Tortellini, dolci vini delle colline moreniche, proposti da pastifici artigiani, ristoranti e cantine locali, saranno l’accompagnamento ideale per un aperitivo o un break tra amici, sulle note di sonorità retrò. “Valeggio Veste il Vintage” non è più solo una manifestazione, ma un vero e proprio evento culturale, imperdibile per appassionati e collezionisti, nonché preziosa fonte di documentazione per stilisti, redazioni di moda ed archivi del costume.

Informazioni e contatti

In caso di pioggia la manifestazione è annullata.

ACCESSO ALL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE CON MASCHERINA.

Valeggio veste il Vintage è ad INGRESSO GRATUITO.

Web: www.valeggiovesteilvintage.it

Mail: valeggiovesteilvintage@gmail.com

Evento Facebook

