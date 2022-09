Alla scoperta di vini e territori veronesi con l'evento "Val Polis Cellae"

Prezzo non disponibile

È stato presentato nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, Val Polis Cellae, evento alla scoperta di vini e territori nelle più note vallate veronesi a vocazione vitivinicola. Sono intervenuti Mirko Andreoli, Vicepresidente della Strada del Vino e Monica Massarotti, coordinatrice della stessa associazione.

La manifestazione si terrà domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18. Crescono ancora le cantine aderenti, che dalle 19 del 2021 passano alle 26 di quest’anno (erano 15 nel 2020) e crescono gli itinerari, da cinque a sei, che coinvolgeranno i comuni di Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano, Grezzana e Verona. Confermata l’adesione di cantine con vini e terreni per la produzione bio: in questa edizione saranno cinque.

Le Doc e le Docg protagoniste nei calici saranno Valpolicella, Ripasso, Recioto e Amarone. Diverse aziende affiancheranno al vino piatti e prodotti gastronomici locali, dai salumi agli gnocchi di malga della Lessinia.

L’evento verrà arricchito da mostre ed esposizioni, in ogni cantina, di artisti locali. Per informazioni sui percorsi, ingressi e cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae.

QUI è dispoibile il programma completo dell'iniziativa.