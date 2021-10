Val Polis Cellae, alla scoperta di 19 cantine nelle vallate storiche

Prezzo non disponibile

È stato presentato giovedì 7 ottobre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, Val Polis Cellae, evento promosso dall'associazione Strada del Vino Valpolicella che coinvolgerà le cinque vallate storiche di uno dei più rinomati territori italiani a vocazione vitivinicola. Sono intervenuti Mirko Andreoli, Vicepresidente della Strada del Vino e Monica Massarotti, collaboratrice dell’associazione.

La manifestazione si terrà domenica prossima, 10 ottobre, dalle 10 alle 18. Cinque saranno i percorsi che toccheranno comuni e frazioni quali Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano e Pedemonte. Cresce di oltre il 25%, rispetto all’edizione 2020, l’adesione delle cantine che passano da 15 a 19.

Nei calici verranno versati soprattutto Valpolicella, Ripasso e Amarone. Alcune cantine proporranno, in abbinamento, anche piatti tipici della tradizione locale. Ogni azienda accosterà alle degustazioni enogastronomiche e alla descrizione delle peculiarità dei vini e della loro produzione, l’esposizione di opere di uno o più artigiani e artisti.

Mirko Andreoli, Vicepresidente della Strada del Vino: «Sarà senz’altro un’edizione record, sia per le adesioni delle cantine che per quelle dei visitatori, che ad oggi hanno già acquistato oltre 2mila biglietti, quasi il doppio del 2020. C’è voglia di tornare a fare esperienze di qualità e di conoscere meglio la Valpolicella, i suoi vini, i prodotti e il territorio. Non soltanto da parte dei veronesi e dei veneti: abbiamo ricevuto numerose richieste dalle regioni vicine e diverse anche dal Sud Italia e dall’estero».

Per informazioni sui percorsi, ingressi e cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae.

QUI il pdf con il programma completo.

