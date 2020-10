Una domenica tra calici e arte: torna l'evento "Val Polis Cellae"

È stata presentata nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, Val Polis Cellae, manifestazione organizzata dall'associazione Strada del Vino Valpolicella per promuovere il territorio della Valpolicella, i suoi prodotti e le sue esperienze. L’evento, in programma domenica 11 ottobre dalle 10 alle 18, proporrà quest'anno cinque diversi percorsi, attraverso 15 cantine, per mettere in evidenza le peculiarità che ogni vallata della Valpolicella - da Negrar fino a Fumane - riserva al vino.

Durante la giornata i partecipanti potranno assaggiare i prodotti locali e visitare le aziende dove, tra i cortili, le bottaie e le sale di degustazione, artisti e artigiani esporranno le loro opere. Sarà, inoltre, possibile pranzare con piatti tipici del territorio serviti in collaborazione con i ristoranti locali. Sono intervenuti: Manuel Scalzotto, Presidente della Provincia; Mirko Andreoli, Vicepresidente della Strada del Vino; Monica Massarotti, collaboratrice dell’associazione e Nicolò Rebonato, Assessore alle Manifestazioni di Pescantina.

Informazioni e contatti

Per informazioni sui percorsi e le cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae.