Il violinista Uto Ughi e i Virtuosi Italiani sul palco del Teatro Ristori per il festival dedicato a Mozart

Il festival dedicato a Mozart porta a Verona Uto Ughi, icona mondiale del violino. L’artista dividerà il palco del Teatro Ristori con i Virtuosi Italiani nel concerto in programma giovedì 12 gennaio alle 20.

Il programma include l’esecuzione della Sinfonia n.1 di Mozart in Mi bemolle maggiore kv16, il concerto di Mozart per violino e orchestra n.5 in La maggiore kv 219,per violino e orchestra n.5 in La maggiore KV 219, ancora Mozart con la Sinfonia n.11 in Re Maggiore KV 84. La serata si concluderà con il concerto per violino e orchestra in La minore n.22 di Giovanni Battista Viotti.

L’evento è inserito nel cartellone ‘Mozart a Verona’, un mese di iniziative organizzate da Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena, per quella che è sicuramente l'edizione più ricca del festival, inaugurato nel 2020 in occasione del 250esimo anniversario del passaggio di Mozart a Verona.

Gli eventi sono su prenotazione, il calendario completo sul sito del Comune.