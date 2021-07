Uto Ughi e i Solisti Veneti in concerto al castello scaligero di Villafranca

La più celebre opera di Vivaldi, Le Quattro Stagioni, eseguita dal vivo da Uto Ughi, considerato tra i maggiori violinisti del nostro tempo, un autentico erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche. Questa famosissima composizione barocca non è soltanto vertice assoluto della creatività italiana di ogni tempo: rappresenta simbolicamente l’esaltazione della vita. Di ogni suo momento Vivaldi mostra la bellezza, inserendola nell’armonia del ciclo del tempo. Quest’opera ha portato la genialità italiana nella musica rendendola famosa in tutto il mondo. Con lui, sul palco, l’Orchestra de “I Solisti Veneti”, realtà che opera da più di sessant’anni e conosciuta a livello internazionale per la sua musica d’eccellenza e le sue importanti collaborazioni.

Appuntamento da non perdere al castello scaligero di Villafranca di Verona venerdì 30 luglio alle ore 21.15.

Prezzo: a partire da 34,50 euro.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/eventi.verona.7/.

- https://www.ticketone.it/event/uto-ughi-e-i-solisti-veneti-castello-di-villafranca-13783361/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...