"Un uomo, un pianoforte, il mare" in scena al Chiostro di Santa Maria in Organo

Dopo il grande successo di "Duparùn" (teatro sempre pieno), Estravagario Teatro cambia registro e proporrà al pubblico del Chiostro di Santa Maria in Organo di Verona un emozionante viaggio musicale a bordo di una grande nave da crociera. “Un uomo, un pianoforte, il mare” è uno spettacolo ideato e diretto da Tiziano Gelmetti, attore e cantante di lungo corso, uno dei fondatori di Estravagario, che si è ispirato al romanzo Novecento di Alessandro Baricco per raccontare la storia di un neonato abbandonato in una scatola vuota di limoni e lasciato sul pianoforte dell’orchestra nel salone della festa di una nave passeggeri che faceva da spola tra l’Europa e l’America. Adottato dall’equipaggio, impara a suonare il pianoforte e diventa un grande pianista.

Sul palco del teatro all’aperto allestito al Chiostro di S. Maria in Organo, Tiziano Gelmetti interpreterà il trombettista Tim e sarà accompagnato dall’Atlantic Jazz Band per un’ora di musica, racconti ed emozioni. Un uomo, un pianoforte, il mare andrà in scena tutte le sere dal 16 al 19 agosto al Chiostro di S. Maria in Organo di Verona con inizio alle 21.

Biglietti acquistabili direttamente in teatro la sera dello spettacolo.